'SVE JE POČELO OD ŠTEKA PRVE STIPENDIJE' Srbi otkrivaju kako im je uspelo da bez ičije pomoći kupe stan - HIT PRIČE

Kupiti svoj stan i time rešiti stambeno pitanje za mnoge u Srbiji je danas prava nemoguća misija. Ako izuzmemo nasledstva ili pomoć roditelja, imućnih prijatelja ili bogatih tetki, da li se od poštenog rada od devet do pet može kupiti stan? To je zanimalo i jednog muškarca iz Srbije, koji je na internetu pitao ostale "kako su uspeli?"

Da li je kupovina stana moguća od poštenog posla

Neimenovani muškarac iz Srbije na društvenoj mreži Redit postavio je pitanje ostalim članovima ovog sajta, kako su i na koji način uspeli da skupe novac i zarade za stan. Na iznenađenje mnogih, neki Srbi su dokaz da se od poštenog rada ipak može zaraditi za nekretninu.

"Vi koji ste sami zaradili i kupili kuću ili stan na koji način ste je zaradili i koliko vremena vam je trebalo?" pitanje je koje je mladić postavio.

A onda i obrazložio, šta ga zapravo zanima.

"Znači otpada nasleđivanje i gde su roditelji učestvovali u finansiranju. Dajte osnovne informacije (anonimno, ne morate da detaljišete), čime ste se bavili u to vreme (vi i bračni drug), koliko vremena vam je trebalo, kolika je vrednost i površina nekretnine približno, koji grad (i zemlja ako je van), koliko dugo ste listali oglase i agencije, kredit ili keš, da li pre krize sa cenama ili sad, kako ste na kraju zadovoljni kućom, komšijama i celim procesom?

Zanimljiva su i iskustva van Srbije, možda su neka tržišta mnogo bolja (ili lošija) po ovom pitanju", stoji u njegovoj objavi.

Primeri koji su se našli u komentarima, daju nadu da je rešavanje svog stambenog pitanja i te kako moguće.

"Štedeo sam svaki dinar"

"Počeo odmah da radim posle faksa, odradio praksu u jednoj firmi, svideo im se moj stav u vezi posla, videli da sam ambiciozan i da imam veoma dobro teoretsko znanje, plata mi je tad bila triput veća od proseka. Živeo sa bratom kao podstanar u Zemunu, plaćali kiriju tad 120€, sa računima ukupno bilo oko 180-200 evra. Svakog meseca bi mi ostajalo tri četvrtine plate, tada nekih 800 evra. Za nekih 5 godina sam uštekao 38 hiljade evra, sve dao za učešće i podigao kredit za stan od 90 kvadrata koji sledeće godine u aprilu konačno isplaćujem. U međuvremenu sam dosta napredovao, prešao u novu firmu, pre mesec dana sam ponovo unapređen, zajedno sa ženom imamo zaista velike prihode. 2021. smo kupili plac u Belom potoku dok je ar još bio 1.500 evra. Bože zdravlja sledeće godine krećemo sa izgradnjom kuće, bez kredita i ostalih j***nja u zdrav mozak. Jedinu pomoć od mojih koju sam imao je hrana koju je majka slala nedeljom za BG", napisao je svoje iskustvo jedan muškarac.

Za njim, nadovezao se još jedan, koji je, kako kaže radio od jutra do mraka kako bi zaradio.

"Ja sam radio ko crnac 5 godina i štedeo svaki dinar koji sam mogao. 2021. mi je iskrsla prilika da povoljno kupim stan ispod tržišne cene pa sam ušteđevinu iskoristio za učešće i uzeo ostatak na kredit", napisao je on.

Neki su o stanovima razmišljali još kao studenti, dok su primali stipendiju.

"Dve studentske stipendije Dositeja od ukupno 5.000 evra uštekao. Posle toga se zaposlio u IT firmi ali nisam imao neku platu. Međutim, često sam išao na službena putovanja od po par meseci, na njima dobijao dnevnice od 90 do 120 evra, kako kad. Nakon 4 godine štekanja tih dnevnica + štednja od plate + ona Dositeja, skupio oko 30.000 evra i dao za učešće, uzeo stan na kredit pre dve godine baš pre nego što su počele da skaču cene nenormalno. Nisam ni od koga pozajmio ništa. Sad mi je plata već dobra pa mogu da plaćam kredit i da dajem prevremene otplate", objasnio je još jedan mladić.

Takođe, bilo je i onih koji su radeći u stranim zemljama, razmišljali o povratku i kupovini stana.

"Živeo u USA od 21. Do 24. Radio dosta, sačuvao, kupio prvo plac, pa dobio dozvole i na kraju sagradio kuću.", glasio je komentar.

Kod jednog Beograđanina, sve je krenulo od šteka od 6.000 evra.

"Imao sam u šteku 6.000 evra. Kad je počela korona izašla je vest da Poštanska daje kredite sa 10% učešća. Kupio sam drugi stan koji sam pogledao, ali sam znao tačno deo Beograda koji želim da kupim i znao sam da nemam mnogo para za renoviranje.

To je značilo da stan mora da bude u dosta dobrom stanju i znao sam do kog iznosa mogu da idem. Čim sam našao nešto što liči na to što sam zamislio kupio sam, jer sam mislio da ne mogu značajno bolje da nađem za isti novac, a plašio sam se da ta priča sa 10% ne može dugo da traje.

U svakom slučaju za ostatak do učešća sam podigao keš kredit, a roditelji su mi pomogli sa 3.000 evra kojima sam platio NKOSK. Od ostalog dela keš kredita sam kupio nameštaj. Mislim da mi je to bila najbolja odluka ikad jer sam stan platio 110.000 evra, a dve-tri godine kasnije on sada vredi 150-160.000 evra. Istina je da me euribor dosta steže, ali primanja su mi dovoljno jaka da to mogu da platim. Svakako mi je alternativa da živim kao podstanar, što bih malo manje plaćao, ali i ovo mogu da prodam i da stavim pare u džep", objasnio je još jedan korisnik Redita iz Srbije.

