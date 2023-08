Vesić: Rok za izgradnju pruge od Zemun polja do Nacionalnog stadiona 18 meseci od završetka tehničke dokumentacije

Rok za izgradnju pruge od Zemun polja do budućeg Nacionalnog stadiona u Surčinu je 18 meseci od završtka tehničke dokumentacije, izjavio je danas ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će ta pruga biti duga 18 kilometara i da će njom saobraćati najmoderniji vozovi.

- Očekujemo da do sredine sledeće godine završimo tehničku dokumentaciju, a projektna će biti završena do kraja ove godine. To znači da ćemo brzo imati izvođača, a rok za završetak radova je 18 meseci od uvodjenja izvodjača u posao - rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva.

Naveo je da je izgradnja pruge od Zemun polja do Nacionalnog stadiona prvi deo BG voza.

To je, dodao je, potpuno nova pruga koja će ukupno biti duga 18 kilometara od čega će će deo do Zemun polja do Singidunuma biti 7,1 kilometar, od Singidunuma do aerodroma “Nikola Tesla” 3,7 kilometara, od aerodroma do Surčina 3,1 kilometar i od Surčina do Nacionalnog stadiona 3,8 kilometara.

Vesić je podsetio da će pored Nacionalnog stadiona biti izgrađen i EXPO, a da će železnička stanica biti udaljena oko 400 metara samog stadiona tako da će pokrivati o stadion i EXPO.

Takođe, podsetio je da je izgrađena brza saobraćajnica Novi Beograd-Surčin koja je omogućila vezu do EXPO-a i Nacionalnog stadiona koji će se graditi u blizini.

- Već imamo vezu za automobile, a sada treba da izgradimo železničku vezu - rekao je Vesić.

Naveo je da je projektovana brzina vozova koji će saobraćati novom prugom 120 kilometara na sat i dodao da će vozovi ići na 30 minuta, a u određenim terminima i na 15 minuta.

- Sada ćemo povezati i aerodrom sa železničkom vezom pošto već imamo brzu prugu do Novog Sada, a završavamo i do Subotice što znači da sutra neko ko živi u Subotici može vozom da dođe do aerodroma brzom vezom do Zemun polja odakle će moći da se prebaci na voz koji ide do aerodroma. Kasnije će ta pruga od Surčina biti produžena do Obrenovca tako da će ko god želi, kako je predsednik Vučić najavio, moći da od Pokopa dodje voozom do Surčin, aerodroma, nacionalnog stadiona ili do Obrenovca - rekao je Vesić.

Vesić je govoreći o Prokopu podsetio na najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će ta železnička stanica biti završena do 20. oktobra i dodao da već sada može da se vidi kako divno izgleda.

- Bilo je i vreme da se završi pošti je počela da se gradi 1971. godine i evo više od pet decenija gradimo jednu železničku stanicu, ali biće završena uskoro jer predsednik Vučić ostvaruje sve one planove koji su u Srbiji postojali decenijama, ali se nisu realizovali jer nije bilo novca ni političke volje, a ni znanja - rekao je Vesić.

Naveo je da je za izgradnju kompleksa za potrebe međunarodne izložbe EXPO 2027 potrebno uraditi mnogo toga, osim saobraćajne infrastrukture, ali da je siguran da će Srbija spremno dočekati tu izložbu koja je velika šansa za nas.

- To je velika šansa da se Srbija promoviše u svetu i da naša zemlja te godine bude poslovni centar sveta - dodao je Vesić.