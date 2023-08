VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA AVGUSTA: Da li će nam više biti potrebni suncobrani ili kišobrani?

Do kraja avgusta temperature će biti uglavnom iznad prosečnih vrednosti.

Narednih dana u Srbiji se očekuje znatno više sunca, ali će i dalje u pojedinim predelima biti pljuskova sa grmljavinom. Biće toplo, uz temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali se ne očekuju ekstremne vrućine.

U petak će jutro u većem delu zemlje biti maglovito, naročito u dolinama, kotlinama i na visoravnima. Tokom dana u severnim i zapadnim predelima Srbije biće promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Kasnije posle podne i krajem dana na jugozapadu Srbije biće lokalno i obilnijih pljuskova sa grmljavinom.

U većem delu zemlje zbog visoke vlažnosti vazduha biće i veoma sparno.

Jutarnja temperatura od 15 do 20°C, maksimalna dnevna od 29 do 33°C, u Beogradu do 30°C.

U Srbiji za vikend toplo. Prvog dana vikenda očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, dok će drugog dana vikenda pljuskovi sa grmljavinom biti rezervisani za brdsko-planinske predele.

Maksimalna temperatura u subotu od 29 do 33°C, a u nedelju od 30 do 34°C.

Tokom većeg dela sledeće sedmice očekuje se sunčano i pravo letnje vreme, uz maksimalne temperature i do 35°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za treću dekadu avgusta od 27 do 30°C, one će tokom tog perioda biti uglavnom za oko pet stepeni više od uobičajenog proseka.

Prema trenutnim prognozama pravo letnje i toplo vreme zadržalo bi se i do kraja meseca.

Dakle, nakon još nekoliko narednih nešto nestabilnijih dana, sledeće sedmice konačno ćemo uživati u potomom sunčanom i pravom letnjem vremenu.

