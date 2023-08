MAJKA DECE SA DAUNOVIM SINDROMOM DOŽIVELA NEPRIJATNOST NA JADRANU: Jako sam potresena! Vikao je, psovao, hteo da nas otera (VIDEO)

Sara Bero, predsednica Udruženja dece i omladine sa Daunovim sindromom iz Podgorice "Ljubav za ljubav", doživela je, kako je ispričala, neprijatnu situaciju na letovanju u Budvi.

Naime, ona je vodila mališane sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje na letovanje, sve im je bilo organizovano, a problem je nastao kada je trebalo da mađu plažu.

Kako je navela u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži, jedan muškarac ih je vređao i nije dozvolio devojci koja je bila za pultom da im pomogne.

"Ceo region nek zapamti ovu osobu i ovu agenciju koji mrze roditelje i decu sa poteškoćama u razvoju", stoji u opisu videa u kom tvrdi da je muškarac uputio ružne reči kao i da je psovao.

"Ako iko od vas bude imao empatije nikad se sa ovim čovekom u Budvi neće voziti. Ovaj čovek je upravo izmrškao i moju decu i moje ljude. Znači ni slučajno da niste došli na ovu plažu, kod ovog gospodina", navela je ona u ovom videu.

Potom je objavila još jedan video snimak u kom je detaljno objasnila celu situaciju i šta se tačno dogodilo.

"Prdsednica sam prvog Udruženja dece sa Daunovim sindromom u Crnoj Gori i predsednica roditelja u školi, dece sa smetnjama u razvoju. Roditelje i decu vodim na more, ali to nije tema, da ne veličam sebe, jer ovde ljudi to znaju da izvrnu. Jako sam potresena danas", započela je ona priču koju je objavila na Tiktoku.

"Otišli smo na letovanje, 12 dece sa 12 roditelja, smeštaj imamo u hotelu, sve je predivno i svi su preljubazni, jer su to deca koja imaju poteškoce u razvoju i svi gledaju da nam maksimalno izađu u susret", nastavila je ona.



"Posle ručka smo otišli na plažu, nismo znali koja je plaža hotela, pitala sam da li mogu da mi kažu gde se nalazi plaža hotela i devojka koja radi za pultom mi je objasnila. Sa mnom je bilo 12 dece i njihovi roditelji, svi smo bili na gomili i malo je bila gužva. Dotični je tu devojku pozvao da se vrati za pult, ona je rekla "Samo da objasmim", a on je onda počeo da viče na nju. Oslovila sam ga sa "gospodine", rekla da su deca sa poteškoćama, da ne stojimo na suncu, samo čekamo da nam objasni. On je opet počeo da viče i rekao je "boli me ... što su to deca sa smetnjama u razvoju, ajde marš odavde", ispričala je ona.

Dodala je i da je jedna devojka iz kafića bila na njihovoj strani, a da su se deca uznemirila.

"Rekao mi je da ga snimim i sada apelujem na ljude da, ako letuju u Budvi, da se ne voze tom agencijom, njima ne treba doprinositi ni na jedan način, nema empatije. Naravno da ću podići tužbu protiv te osobe zbog traumiranja dece, zbog omalovažavanja osoba sa poteškoćama u razvoju, kako bi ljudi naučili da se ponašaju", rekla je ona.

Na kraju je navela da su tu bile i njene ćerke, ali da nije samo reč o njima, već i o drugoj deci koja su se našla u ovoj situaciji.

