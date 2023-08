OPET SE OGLASILA MAJKA DECE SA DAUNOVIM SINDROMOM: Dobila poruku od ćerke muškarca koji je vikao na njih na crnogorskom moru!

Sara Bero, predsednica Udruženja dece i omladine sa Daunovim sindromom iz Podgorice "Ljubav za ljubav", doživela je, kako je ispričala, neprijatnu situaciju na letovanju u Budvi, a video snimak koji je objavila izazvao je veliku pažnju javnosti.

Naime, kako je navela u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži, jedan muškarac ih je vređao i nije dozvolio devojci koja je bila za pultom da im pomogne.

Međutim, sada je objavila još jedan snimak, tačnije prepisku, sa devojkom koja tvrdi da je ćerka muškarca koji radi na primorju u Crnoj Gori, a sa kojim je izbio problem.

"Zdravo Saro. Želim da vam se obratim kao ćerka ovog gospodina što ste okačili njegov snimak gde ljudi pišu razne ružne komentare na njegov račun. Ovaj čovek radi svaki dan po ceo dan na suncu sa raznim profilima ljudi da bi othranio svoju decu i unuka. Verujem da nije želeo da vas uvredi niti da vas izmaršira, kako vi kažete, niti mrzi decu jer bi sve uradio za njih. Ja vam se izvinjavam u njegovo ime i probajte da shvatite kako je biti udaljen od porodice i boriti se za dinar da bi othranili tu istu porodicu. Pozdrav", stoji u poruci devojke koja se predstavila kao ćerka pomenutog gospodina.

Inače, ovaj video objavljen je kao odgovor na komentar: "Laž kružiš oko cele priče, manipulišeš decom zbog pregleda. Sutra će biti izbačeno šta i kako je bilo, poz."

Sara je objavila i nastavak konverzacije sa devojkom koja tvrdi da je ćerka muškarca koji je vikao na njih.

"Ne znam da li ti je ovo brat što piše ili ko god, neće sa ovim postići ništa, veruj mi. Umesto da se izvini i pozovu decu da ih provoza jer ih je istraumirao, on tako", deo je poruke koju je Sara poslala devojci koja se predstavlja kao ćerka muškarca sa snimka.

Devojka je potom napisala još jednu poruku.

"Ja stvarno ne znam ko vam piše te komnetare ili šta već, ja sam samo videla ovaj snimak gde se moj tata nalazi i imala sam potrebu da vam se izvinim u ime naše porodice zbog toga svega što se desilo jer stvarno znam da on nije loš čovek i da nikad loše ne bi poželeo deci, niti bilo kome, samo je verovatno pod pritiskom gazde i svega i tako je ispalo, nažalost", napisala je ona.



U komentarima ispod ovog videa, korisnici Tiktoka, napisali su da je izvinjenje korektno i lepo, ali da nema opravdanja za onakvo ponašanje.

Podsetimo, ona je odvela mališane sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje na letovanje, sve im je bilo organizovano, a problem je nastao kada je trebalo da nađu plažu. Problem je nastao kada je potražila pomoć od devojke sa pulta. Sara je najpre objavila video na kom se vidi stariji čovek koji je sve vreme mahao u kameru, a u jednom trenutku je počeo i dodatno da gestikulira rukama. Ona je rekla da je vikao na njih i da je psovao, a potom je objavila još jedan video u kom je detaljno objasnila celu situaciju.



"Posle ručka smo otišli na plažu, nismo znali koja je plaža hotela, pitala sam da li mogu da mi kažu gde se nalazi plaža hotela i devojka koja radi za pultom mi je objasnila. Sa mnom je bilo 12 dece i njihovi roditelji, svi smo bili na gomili i malo je bila gužva. Dotični je tu devojku pozvao da se vrati za pult, ona je rekla "Samo da objasmim", a on je onda počeo da viče na nju. Oslovila sam ga sa "gospodine", rekla da su deca sa poteškoćama, da ne stojimo na suncu, samo čekamo da nam objasni. On je opet počeo da viče i rekao je "boli me ... što su to deca sa smetnjama u razvoju, ajde marš odavde", ispričala je ona.

Dodala je i da je jedna devojka iz kafića bila na njihovoj strani, a da su se deca uznemirila.

"Rekao mi je da ga snimim i sada apelujem na ljude da, ako letuju u Budvi, da se ne voze tom agencijom, njima ne treba doprinositi ni na jedan način, nema empatije. Naravno da ću podići tužbu protiv te osobe zbog traumiranja dece, zbog omalovažavanja osoba sa poteškoćama u razvoju, kako bi ljudi naučili da se ponašaju", rekla je ona.

Na kraju je navela da su tu bile i njene ćerke, ali da nije samo reč o njima, već i o drugoj deci koja su se našla u ovoj situaciji.

