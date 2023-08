VIKEND DONOSI PLJUSKOVE I GRMLJAVINU, A ONDA PREOKRET: Da li se sledeće sedmice vraća pravo leto?

U noći pred nama, u subotu ujutro i pre podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije biće oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz prestanak padavina do podneva na severu Srbije. U ostalim predelima očekuje se umereno oblačno, na jugoistoku i istoku vedro vreme.

Slično se očekuje i u subotu u drugom delu dana, uz prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju jedino na jugu i na jugozapadu Srbije. Ponegde se u ovim predelima očekuju i obilniji pljuskovi, uz jaču grmljavinu i lokalnu pojavu grada.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena, u Beogradu do 30 stepeni.

Drugog dana vikenda očekuje se porast vazdušnog pritiska i to će biti uvod u dužu stabilizaciju vremena.

Biće sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 32.

Inače, tokom vikenda u Srbiji će biti i veoma sparno i neugodno, s obzirom na to da se očekuju i visoke vrednosti vlažnosti vazduha.

Tokom većeg dela sledeće sedmice očekuje se sunčano i pravo letnje vreme. Iako će biti vrlo toplo, ne očekuju se veoma visoke temperature.

Maksimalne vrednosti biće od 30 do 35 stepeni, u Beogradu od 32 do 34 stepena.

Prema trenutnim prognozama zahlađenje sa padavinama ne očekuje se pre 27. avgusta.