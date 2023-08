OVA ZARAZNA BOLEST OPUSTOŠILA SRPSKE VRTIĆE! Dr Milićević: Roditelji misle da je ubod komarca pa KASNO REAGUJU!

Varičele su opustošile srpske vrtiće iako im nije vreme, a roditelji ih mešaju sa ujedima komaraca, upozorava za Kurir pedijatar dr Saša Milićević!

Tokom prethodne tri nedelje mališani sve više izostaju iz vrtića zbog pojave varičela, odnosno ovčjih boginja. Roditelji u prvi mah ne reaguju jer misle da su u pitanju ujedi komaraca, a zabrinu se tek kad dete postane malaksalo ili dobije temperaturu.

- Roditelji mešaju varičele sa ujedima komarca ili drugog insekata ili pomisle da je reč o nekoj alergijskoj reakciji, onda malo izgube u vremenu. Tek posle se ispostavi da je to varičela. Ona obično počinje na trupu, na stomaku, na leđima, a onda počne da se širi na ruke, noge i lice, može da se pojavi i u kosi, u usnoj duplji, na genitalijama, a čak i na oku - priča dr Milićević.

Navodi da su varičele virusna bolest, koja je dosta zarazna, kao i da su trenutno uglavnom zaražena vrtićka deca.

HARA I ŠARLAH

Upala grla, temperatura i malaksalost

Dr Saša Milićević kaže i da je i nešto veći broj dece sa šarlahom. - Šarlah je bakterijska infekcija koju izaziva bakterija koja se naziva streptokok. Za šarlah je karakteristična upala grla, ali se javljaju i manifestacije na koži u vidu sitne, guste ospe, koja je i hrapava. Ospa se najčešće javlja na trupu, ali može je biti na bilo kom delu tela, tu jezik bude karakterističan, bude kao malina. Šarlah bude praćen i povišenom temperaturom, deca budu i malaksala, može se javiti i neprijatan zadah. To se leči lekovima iz grupe penicilina, a bolest se prenosi kapljičnim putem - objašnjava sagovornik Kurira.

- Na sve to utiče i spajanje grupa u vrtićima, jer deca sad razmenjuju te viruse. Varičele nisu tipične za ovaj period godine, obično se javljaju u jesen i zimu. Međutim, potpuno se izgubilo to pravilo. Eto, imamo boginje usred leta, a mogu da ih dobiju i bebe i odrasli ljudi. Odrasli mogu biti ugroženi ako dobiju varičele, jer se kod njih mogu javiti komplikacije u vidu upale pluća, a nekad i upale moždanica - napominje sagovornik Kurira.

ŠTA SU VARIČELE?

virusna infekcija koju prouzrokuje virus varičela zoster iz familije herpes virusa

veliki stepen zaraznosti, prenosi se kapljičnim putem

period inkubacije traje u proseku oko 14 dana, od sedam do 28 dana

period osipa traje deset dana, obično u tri-četiri navrata

prvo se javlja osip na trupu, koji postaje najgušće zahvaćena regija tela

varičele se tretiraju sredstvima koja ublažavaju svrab i neprijatnost na koži, lekovima za povišenu temperaturu

pacijent mora biti u izolaciji

Kaže da se prvo pojavi ospa, a pre toga se može javiti i temperatura, a čak i bolovi u grlu.

- Taj period je najnezgodniji jer tada deca najviše mogu da zaraze druge. Nemaju osip, ili je mali, ne znaju da su boginje. Kada se pojave te papule, kao bubuljice, one mogu da svrbe, pojave se i mehurići - vezikule, one se suše i na kraju nastaju kraste, koje otpadaju i jako svrbe. Ukoliko se pred kraj bolesti javi temperatura, treba se javiti lekaru, jer je to znak za komplikacije - objašnjava dr Milićević.

SIMPTOMI

malaksalost

zamor

bol u mišićima i zglobovima

povišena temperatura

povraćanje

glavobolja

Navodi da su kod dece komplikacije vrlo retke, ali da se mogu javiti upala pluća i moždanih ovojnica.

- Varičele traje između sedam i 14 dana, potrebno je unositi tečnost, može se dati lek za povišenu temperaturu. Mogu se koristiti kreme protiv boginja, koje smanjuju svrab i ubrzavaju sasušivanje tih promena na koži. Nekada se može javiti i upala uva, ali i sekundarna infekcija kože, jer deca to češkaju. Ukoliko naprave rane na koži, može nastati sekundarna infekcija. Ovde se ne koriste antibiotici, za varičelu postoji vakcina, ali ona nije obavezna - objašnjava dr Milićević.

