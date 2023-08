SEĆANJE NA JUNAKE U SLAVNOM TEKERIŠU: Pre 109 godina zlatnim slovima ispisane su stranice naše istorije - GODIŠNJICA CERSKE BITKE

Državna ceremonija obeležavanja 109. godišnjice od bitke na Ceru, prve savezničke pobede u Prvom svetskom ratu, biće obeležena sutra (19.8) u Tekerišu, a u ime Vlade Srbije na skupu će govoriti ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković.

Pre polaganja venaca kod spomenika cerskim junacima, od 11 časova, biće održan verski obred, a onda će, osim ministra, počast odati i delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Mačvanskog okruga, gradova Loznice i Šapca, ambasada Češke, Slovačke, Austrije i Mađarske kao i brojna udruženja i građani. Najavljeno je obraćanje i gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića, a biće izveden i prigodan umetnički program. Organizatori ceremonije su Vlada Srbije - Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, Grad Loznica i Centar za kulturu ‘‘Vuk Karadžić’‘. Cerska operacija trajala je od 12. do 24. avgusta 1914. godine i jedna je od najznačajnijih i najvećih pobeda Srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Srpska vojska, predvođena generalom Stepom Stepanovićem sukobila se sa daleko nadmoćnijom austrougarskom vojskom koju je posle nekoliko dana teške borbe uspela da natera na povlačenje. Dan odluke je bio 19. avgust kada je zauzet najviši vrh planine Cer, Kosanin grad, a do 24. je proteran i poslednji austrougarski vojnik sa teritorije kraljevine Srbije. Srpska vojska je pretrpela velike gubitke, iz stroja je izbačeno oko 16.300 vojnika, podoficira i oficira, a živote je izgubilo njih 2.107. Austrougarski gubici bili su još veći, oko 23.600 vojnika, podoficira i oficira je izbačeno iz stroja, od čega je 15.000 njih ranjeno ili poginulo, a 4.500 zarobljeno.

Inače, Grad Loznica obezbedio je besplatan prevoz za građane koji žele da prisustvuju obeležavanju 109. godišnjice Cerske bitke. Polazak je u pola devet sa parkinga železničke stanice, a povratak posle završetka programa u Tekerišu.

Loznički ultramaratonac trči do Tekeriša

U čast junaka sa Cera na Preobraženje, 19. avgusta, loznički ultramaratonac Aleksandar Kikanović istrčaće relaciju od lozničke crkve Uspenja Gospodnjeg na Lagatoru do spomen-kosturnice u Tekerišu, gde će toga dana biti obeležena 109. godišnjica slavne Cerske bitke. Krenuće u pola sedam ujutru, a planira da za oko tri sata, posle pretrčanih od oko četrdesetak kilometara, stigne na cilj pre završetka državne ceremonije.

- U čast junaka sa Cera koji su položili živote za našu slobodu trčaću četvrti put. Njihovo delo je besmrtno, ono što su uradili pre nešto više od sto godina je veličanstven primer junaštva kakvo pokazuju ljudi koji brane svoju otadžbinu. Moj način da im se nekako odužim i u kažem poštovanje je maraton, što je u odnosu na ono što su oni uradili nikakav trud. Mi, kao njihovi potomci, treba redovno da posećujemo Tekeriš, da večno pamtimo njihovu ogromnu žrtvu i herojstvo koje su pokazali u odbrani naše Srbije – kaže Kikanović.

On će ovoga puta imati pratnju, dvojicu drugara na biciklu i jednog u automobilu koji će sa njim ići do cilj. Kikanović nije, inače, mirovao ni ove godine i iza njega je još jedan humanitarni ultramaraton. Od Krupnja do Sofije, prestonice Bugarske, od 28. maja do 16. juna, prevalio je 563 kilometra, a trčao je za trogodišnjeg Kostu Leševića kako bi javnost podstakao da uplati novac potreban za dečakovo lečenje i terapije.

