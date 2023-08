NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Zastoj na graničnim prelazima do 180 minuta: Gde je ovog jutra najveće zadržavanje za putnike?

Najveće čekanje se beleži na izlazu iz zemlje

Prema informacijama dobijenim u 5.30 sati, putnička vozila se na graničnom prelazu Batrovci na izlazu zadržavaju 180 minuta, a na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 zadržavanje na izlazu iz zemlje je 120 minuta, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje za putnička vozila na ulazu je 30 minuta, na Kelebiji na izlazu 60, a na Gradini na ulazu 30 minuta. Na Preševu je zadržavanje i na izlazu i na ulazu 30 minuta, prenosi Tanjug.

Na Gostunu na izlazu zadržavanje za putnička vozila je 40 minuta, a na graničnom prelazu Šid 30 minuta.

Teretna vozila se na Batrovcima na izlazu zadržavaju 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 03. septembra, pa će on od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19 časova, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa.

Produženo je radno vreme i graničnog prelaza Bajmok do 10. septembra, pa će on od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19 časova, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa.

Zbog pojačanog prometa putnika i prevoznih sredstava preko državne granice, radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 - Reske 2, koji je otvoren za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj, 18, 19. i 20 avgusta će biti 24 časa dnevno.

Cvim ostalim danima radno vreme navedenog graničnog prelaza će biti, kao i do sada - od 7 do 19 časova.

