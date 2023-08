STIŽE NAM PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER! Najpre novi TOPLOTNI TALAS, tropske noći i jutra, a zatim novi pad temperature i oluje!

Sledeća sedmica će početi sa afričkim anticiklonom, a šta nam on donosi objasio je za TV PINK meteorolog Ivan Ristić.

Ristić je rekao da trenutno još ima oblaka na zapadu Srbije, ponegde i pljuskova, međutim, ti oblaci se polako razilaze na području cele zemlje.

- Trenutne temperature su od 25 na zapadu do 30 na istoku. Danas do kraja dana, u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, sa temperaturama do 35 stepeni. Sutra još više sunčanih intervala i još toplije, sa temperaturama od 32 do 36 stepeni - rekao je Ristić.

Kako kaže, ponovo ćemo imati tropska jutra i noći, posebno u većim gradovima kao što je Beograd.

- Sledeća sedmica će početi sa afričkim anticiklonom, i biće veoma toplo, i dovešće u sredu i četvrtak jako visoke temperature. U petak počinje promena vremena, približava se ciklon sa zapada, što dovodi do naoblačenja i osveženja - rekao je Ristić, i dodao da se za sledeći vikend ponovo očekuje pojava oluja, grada i vetra.

Autor: