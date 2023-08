Na plaži u letovalištu Nei Pori u olimpskom kraju u Grčkoj, uhapšen je muškarac zbog pedofilije. Ta plaža vrlo je popularno mesto za kupanje i uživanje na suncu i mnogo porodica upravo tu dolazi sa decom, zbog čega i jeste meta takvog profila ljudi. Radi se o plaži koja je vrlo popularna i među Srbima. Utvrđeno je da je muškarac sve vreme fotografisao decu i ko zna gde bi te fotografije završile da spasilac nije primetio šta radi i sprečio ga u tome.

Maja Jovanović, Generalni sekretar "IBSSA"-biroa i predsednik "NAOS"-a za istakla je da je čest slučaj da postoje situacije kada pedofili na plažama prilaze deci. Oni, kaže ona, mogu biti konobari, prodavcii i ljudi bilo kojeg zanimanja.

- Dete je do 14. godine, a do 18. maloletno lice. Pedofili se najčešće lepe za desu od osam do 10 godina. Sve je češći takav sistem biranja - rekla je ona.

Ona je dodala da je nedavno zabeležen slučaj pedofila koji je koristio kameru u termosu, što je izuzetno opasno.

- Problem je što takve stvari ostavljaju trag u dečijem životu, ali i kasnije. Roditelji ne treba da kače fotografije gde su njihova deca obnažena, jer znamo kako to ide daljee... Deca posle imaju problem sa društvom, na mrežama... - rekla je Jovanović.

