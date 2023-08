Putnici zarobljeni u kolinama na granicama! Na ovom prelazu vlada potpuni haos

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj, otvoreni su svi terminali, ali je formirana duga kolona vozila, jer vreme prelaženja granice diktiraju mađarske vlasti, kazali su iz Auto moto saveza Srbije.

Na našim terminalima se čeka duže od tri sata, ali s obzirom na to da je međuzona puna, dodatno je produženo vreme zadržavanja za još najmanje dva sata. Na ulazu u Mađarsku se, prema podacima AMSS-a čeka duže od dva sata.

Na graničnom prelazu sa Hrvatskom, vreme prolaska takođe diktiraju tamošnje vlasti. Na Batrovcima su otvoreni svi terminali, a stvorena je duža kolona automobila sa strane Srbije.

Vreme zadržavanja na tom graničnom prelazu je oko tri sata, ali na to treba dodati i vreme prolaska međuprostora, s obzirom na to da je međuzona puna. Na graničnom prelazu Šid se na našim terminalima čeka oko dva sata.

Što se tiče graničnog prelaza Gradina, između Srbije u Bugarske, vreme zadržavanja na našim terminaima varira od 30 do 60 minuta.

Vreme prolaska na graničnom prelazu Preševo u oba smera je promenljivo, ali se, kako kažu iz AMSS-a, čeka od 20 do 60 minuta.

Produženo radno vreme Bačkih vinograda i Bajmoka

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 03. septembra, pa će on od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19 časova, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa.

Produženo je radno vreme i graničnog prelaza Bajmok do 10. septembra, pa će on od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19 časova, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa.

Horgoš 2 - Reske 2 za vikend radi 24 časa dnevno



Zbog pojačanog prometa putnika i prevoznih sredstava preko državne granice, radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 - Reske 2, koji je otvoren za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj, 18, 19. i 20 avgusta će biti 24 časa dnevno.

Svim ostalim danima radno vreme navedenog graničnog prelaza će biti, kao i do sada - od 7 do 19 časova.

