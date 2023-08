LETOVANJE U OVOJ ZEMLJI NIKAD JEFTINIJE! Avion, hotel i hrana za samo 700 evra, a ovo su HIT destinacije koje SRBI OBOŽAVAJU!

Srpski turisti najčešće od evropskih destinacija za letovanje biraju upravo Španiju.

Možda zbog toga što je prisutno mišljenje da su Španci po temperamentu donekle slični nama, tek srpski turisti najčešće od evropskih destinacija za letovanje biraju upravo Španiju. Veći deo Pirinejskog poluostrva zauzima ova kraljevina, a poznata je po velikom broju vrlo interesantnih letovališta. Praktično je nemoguće lako odabrati i destinaciju za letovanje 2023. u Španiji, jer za svačiji ukus ima po nešto u ovoj interesantnoj zemlji.

Ipak, ni tih primamljivih ponuda nije ostalo previše, pa su aranžmani koji se odnose na sedam noćenja u poslednjim danima avgusta već rasprodati. Evo kako stoje stvari za one koji su spremni da "zagaze" u septembar. Nekoliko je atraktivnih destinacija kada se govori o Španiji. Krenimo redom:

Kosta Brava

Svima dobro poznata destinacija prostire se na 160 kilometara od Barselone na severu, ka francuskoj granici. Najpoznatija letovališta ove regije su Ljoret de Mar, Kalelja, Santa Suzana i Malgrat de Mar.

Kada je reč o letovalištu Santa Suzana, može se slobodno reći da je veoma teško naći termin koji obuhvata aranžman od sedam noćenja. Ipak, ko je voljan da se strpi do kraja meseca može pripremiti 999 evra za putovanje u koje je uključena cena prevoza avionom, autobuski prevoz do hotela sa četiri zvezdice, a u hotelu polupansion na bazi švedskog stola. Naravno, cena je po osobi. Za decu je cena nešto niža i iznosi 699 evra.

Za 11 noćenja u još jednom hotelu sa četiri zvezdice koji se nalazi na 100 metara od plaže treba izdvojiti 1159 evra po osobi, ali je doplata za prvo dete do 12 godina 379 evra, pa na kraju ukupna cena dođe slična.

Kada je reč o letovalištu Ljoret de Mar, ponude koje se odnose na avgust uglavnom obuhvataju aranžmane od 11 noći. Cena za hotel sa četiri zvezdice koji je na 300 metara od plaže iznosi 979 evra po osobi. Doplata za prvo dete do 12 godina je 499 evra, a drugo 689 evra. Ako bismo pak isti aranžman realizovali nešto kasnije, krajem avgusta i početkom septembra, za manji broj noćenja (sedam) morali bismo da platimo 719 evra po osobi, uz doplatu od 449 evra za prvo dete i 539 evra za drugo dete.

Za jednu zvezdicu manje na hotelu u istom terminu (od 26. avgusta do 2. septembra) možemo uštedeti oko 20 evra po osobi, obzirom na to da se cena smeštaja u hotelima sa tri zvezdice kreće od 699 evra. Ipak, istini za volju, doplata za decu do 12 godina je 619 evra pa se ne može reći da smo baš uštedeli ovim potezom, osim možda na komociji.

Kao i u prethodnim primerima, reč je o aranžmanima koji uključuju let avionom i prevoz do hotela, a smeštaj je na bazi polupansiona. Kada je reč o letovalištu Malgrat de Mar, traži se krevet više. Aranžmani su uveliko rasprodati, a ako imamo sreće možemo uspeti da rezervišemo neki termin do sredine septembra.

Ko je spreman da rizikuje sa vremenskom prognozom, može za sedam noći u hotelu sa četiri zvezdice da plati 729 evra po osobi, dok je doplata za 1. dete do 12 godina 529 evra, a za drugo (bez obzira na starost) 639 evra. Prednost je udaljenost plaže koja gotovo da ne postoji i iznosi svega 50 metara hoda. Još jedan smeštaj izdvojio se kao interesantan, a da su termini početkom septembra još uvek raspoloživi.

Reč je o hotelu sa 4 zvezdice na bazi polupansiona koji se nalazi na 100 metara udaljenosti od plaže do koje se dolazi pasarelom. Cena je od 2. septembra 769 evra po osobi za sedam noćenja. Doplata za decu je 579 evra. Već sledeći termin koji gazi u septembar, za 20 evra je povoljniji od navedenog. Uštedu pak ne možemo očekivati kada je reč o cenama smeštaja za decu, jer ona ostaje ista bez obzira na datum realizacije aranžmana.

Kosta del Sol

Iako se ne može reći da ima previše ponuda za ovaj kutak Španije, izdvojićemo ponudu koja obuhvata 10 noćenja na bazi polupansiona, a kao i u prethodnim primerima, u cenu je uračunata avionska karta i transport do hotela. Po osobi za ovaj izbor valja izdvojiti 1159 evra.

Majorka

Zvučnog imena i lepih plaža, Majorka provereno mami turiste iz čitavog sveta iz sezone u sezonu. Zbog svoje atraktivnosti ima još mnogo šta da ponudi dok leto kalendarski traje, obzirom na to da su gotovo svi aranžmani rasprodati.

Ipak, oni koji su preostali, pravi su biser, jer mogu da se rezervišu po iznenađujuće povoljnim cenama. Tako hotel sa četiri zvezdice na bazi polupansiona za osam dana možemo "pazariti" već od 899 evra. Doplata za prvo dete do 12 godina iznosi 359 evra, što je simbolično u odnosu na prethodno navedene ponude.

Barselona

Destinacija koju posećujemo tokom čitave godine svoj udeo u letnjoj turističkoj ponudi nikako ne propušta. Uz direktan let i smeštaj u hotelu na bazi polupansiona ide cena od 859 evra po osobi, a ono što se izdvaja jeste doplata za dete od 0 do 2 godine u iznosu od 49 evra i cenu koja gotovo da nije umanjena za dete do 12 godina i staje 829 evra.

Ponuda je dakle raznolika, pa čak i ako smo se u poslednji čas odlučili da ipak odemo na letovanje. Najbitniji zaključak je da za svakoga ima po nešto, a kada je reč o Španiji, razlike u cenama gotovo da su neprimetne, gde god da se odlučimo da odemo na letovanje.

