IAKO JE ŠIROM SRBIJE VEDRO I TOPLO, U POJEDINE KRAJEVE DOLAZI DO NAOBLAČENJA: Stižu pljuskovi i grmljavina, a evo kada možemo očekivati stabilizaciju VREMENA!

Pred Srbijom je sunčan i pravi letnji dan. Posle podne ponegde se usled razvoja oblačnosti očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije (Tara, Zlatar, Zlatibor, Kopaonik, Peštetska visoravan, Golija).

Dakle, za razliku od prethodnih dana, danas će u Srbiji biti uglavnom sunčano, a lokalni pljuskovi ograničeni samo na vrlo mala područja.

Inače, vazdušni pritisak je u daljem porastu i to je uvod u potpuno stabilno vreme narednih dana.

Već sada temperature u većem delu Srbije su oko 30°C, ali je zbog visoke vrednosti vlažnosti vazduha i veoma sparno. Prijatnije je na planinama, Zlatibor i Sjenica mere 23°C, Kopaonik 18°C.

Maksimalna temperatura biće danas od 30 do 34°C, u Beogradu do 32°C.

U sedmici pred nama očekuje se nas pravo letnje vreme. Biće sunčano. Maksimalna temperatura u ponedeljak od 32 do 35°C, a u nastavku sedmice od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C.

Petak će pljuskove sa grmljavinom doneti južnim predelima Srbije, dok se pred sam kraj sedmice očekuje sa severozapada i zapada jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz osetniji pad temperature vazduha.

