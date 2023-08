TOPLOTNI TALAS KOSI SRBIJU! OVI dani doneće temperature i preko 35°C, otkrivamo do kada će potrajati

Pred nama je tropska noć.

Današnji dan bio je u Srbiji sunčan i pravi letnji. Najtoplije je bilo u Vojvodini i na istoku Srbije, pa su Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Kikinda i Negotin imali najvišu temperaturu od 35°C, u Beogradu je bilo 33°C.

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajaće tokom cele sledeće sedmice.

Pred nama je vedra noć. U Vojvodini i u Beogradu se očekuje tropska noć, jer se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C, u Beogradu ni ispod 22°C. U ostalim predelima Srbije biće ugodnije, uz temperature ispod 20°C, a na planinama ispod 15°C.

Inače, pred nama je sedmica sa pravim letnjim vremenom.

Narednih dana nad našim područjem očekuje se visok vazdušni pritisak, pa se očekuje vedro i stabilno vreme.

Sve do četvtrtka nebo nad Srbijom biće skoro potpuno vedro, jedino u brdsko-planinskim predelima i na istoku Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 32 do 36°C, u Beogradu do 34°C.

Očekuju se veoma visoke vrednosti indeksa UV zračenja, pa u periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 15 minuta bez adekvatne zaštite.

Petak će doneti oblačnost južnim predelima Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a subota lokalno i centralnim i istočnim predelima.

Ipak, ostaće i dalje veoma toplo, lokalno uz tempertaure od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C.

Dakle, najtoplije biće za vikend. Nedelja će biti sunčana, ali se već sredinom dana u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda. Ovo pogoršanje vremena, uz prodor ciklona i hladnog fronta biće uvod u znatnu ugodiju i prijatniju sedmicu od 28. avgusta.

S obzitom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj avgusta od 26 do 30°C, one će u narednih 7 dana biti više za 5 do 7 stepeni. Iako će biti veoma toplo, ne očekuju se ekstremno viosoke temperature. Tokom sledeće sedmice i noći će širom Srbiji biti tople, u Vojvodini, u Beogradu i još nekim većim gradskim centrima i tropske, uz temperature iznad 20°C.

