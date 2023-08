ČUVAJTE SE NOVE PREVARE! Kucaju vam na vrata i nude usluge skuplje do 100.000 dinara! Ovo su detalji!

Društvenim mrežama kruži upozorenje Beograđana koji tvrde da su se u poslednje vreme pojavili prevaranti koji se predstavljaju ljudima kao radnici JKP "Pogrebne usluge". Kako se dodaje, oni građanima 15-ak minuta nakon što lekar konstuje smrt nude svoje usluge koje su inače skuplje čak i do 100.000 dinara u odnosu na realnu cemu, a porodica verujući da su to radnici gradskog pogrebnog preduzeća uglavnom odmah pristane na njihovu ponudu.

Iz JKP "Pogrebne usluge" su potvrdili da se ovako nešto dešava i da su za to saznali iz razgovora sa građanima koji su bili na meti ovih prevaranata i dodaju da se trenutno nalaze u fazi prikupljanja podataka, nakon čega planiraju da o svemu obaveste nadležne organe.

Naime, priča je dospela u javnost kada se početkom meseca na storiju instagram stranice "Serbialive_Beograd" pojavila objava u kojoj jedan Beograđanin upozrava na ovakve prevare.

- Ljudi koji imaju smrtni slučaj u Beogradu, neka se pripaze. Pošto vas nakon smrti člana porodice kontaktira osoba i kaže da je iz JKP Pogrebnog s beogradskog groblja i da će doći kod vas kući da odlučite koju ćete opremu kupiti za sahranu. Ta osoba ne radi u državnom pogrebnom i opremu koju nudi je za 60.000 skuplja nego obično - navodi se u upozorenju.

Da ovo nije jedini slučaj, potvrdila je još jedna korisnica dodajući da se i njenoj porodici desilo nešto slično.

- Kada mi je tata preminuo nepunih 15 minuta nakon što je konstatovana smrt, zvali su prvi, pa drugi sa ponudama (skupljim nego što jesu). Srećom imali smo nekog da nam kaže da ih otkačimo jer oni to rade na bum. Ljudi ne znaju gde se nalaze, kažu im da dođu i kad stave potpis, posle tek shvate o čemu se radi. Jezivo je koliko moraš biti bezosećajan da varaš ljude u takvoj boli - dodala je ova korisnica.

Kako funkcioniše prevara

Rukovodilac servisne službe JKP "Pogrebne usluge" Milena Denić rekla je za Euronews Srbija da je ova praksa postala dosta primetna poslednjih meseci i da su za ovakve slučajeve saznavali tek kada ih slučajno kontakira porodica preminulih, jer ima dodatnih pitanja oko sahrane.

- Da se ovako nešto dešava saznavali smo upravo od porodica preminule osobe. Oni nas obično pozovu jer imaju neko dodatno pitanje, kažu nam da su već pričali sa našim radnikom i da su utanačili detalje, a onda kada mi pogledamo u naš sistem konstatujemo da niko sa njima od naših zaposlenih nije razgovarao. Pretpostavlja se da je u pitanju privatna agencija, i to je protiv zakonito jer oni koriste naše ime - rekla je ona.

Kaže da se prevaranti dovajaju na sve načine kako bi što brže stigli do "klijenta".

- U poslednje vreme čak 15 minuta posle prijave smrti kod porodica se pojavljuju ovi ljudi koji se predstavaljaju da su naši zaposleni, dovode ih u zabludu, automatski daju cene koje su od 60 pa do 100 hiljada dinara skuplje nego što treba - rekla je ona.

Denić kaže da porodica ima pravo da kontatira privatno preduzeće, ali savetuje da je najbolje da nakon potvrde smrti od strane mrtvozornika najpre kontaktuje njihovu firmu kako bi se informisali o svemu i uporedili cene sahrane.

- Oni koji rade na tome da prevare porodicu su u dosluhu sa raznim služebinicima koji imaju podatke o umrlim licima. Prema podacima koje JKP "Pogrebne usluge" ima, a to nadležni tek treba da provere, iz pojedinih institucija i ustanova informacije o smrti dolaze do privatnih pogrebnika uz tarifu od 30.000 dinara pa i više. Dakle, privatnici dobijaju informacije od zaposlenih u državnim instuticijama i od mrtvozornika, kojem je inače posao da konstuje smrt. U suštini prodici treba da se pruži mogućnost, bez lažnog predsatvljanja, ko će obaviti sahranu njihovog člana porodice - rekla je ona.

Kako kaže, svaka pojava ljudi koji nude pogrebne usluge pre no što mrtvozornik izda potvrdu o smrti je indicija da je reč o prevari.

- Naši radnici ne mogu da pristupe ni iznošenju tela, ni da pribavljamo dokumentaciju bez te potvrde. Takođe, oni imaju i svoje legitimacije koje treba da pokažu kada dođu u kuću porodice - objašnjava.

Denić kaže da se i cena sahrana nije menjana od avgusta 2019. godine, kao i da poskupljenje nije u planu. Iznos za sahranu je 95.728 dinara, a s opremom, čija cena varira, pogreb košta oko 130.000 dinara.

- Sve zavisi šta stranka bira, ali ovo su optimalne cene. Penzioneri koji su preminuli imaju pravo na umanjenje što PIO fond refundira - rekla je ona.

Ovo nije jedina vrsta prevare

Denić kaže da ovo nije jedina vrsta prevare i da postoje pojedinici koji pokušavaju da zarade novac tako što ljudima na groblju nude usluge noseći delove uniforme "Pogrebnih usluga".

- Mi imamo više gradskih gorbalja koje su pod našom kontrolom. Ljudi se dovijaju na razne načine kako bi došli do naših delova uniforme i nude strankama pomoć oko čišćenja ili nekog održavanja. Sve to što se dešava na terenu nije zvanično. Sve usluge mogu da dogovore na šalter službi naše firme. Za svaku uslugu koju oni plate dobijaju i fiskalni račun, tačnije dobiju dokaz o uplati ukoliko to urade elektronski - kaže ona.

Kako dodaje, mnogi građani su takođe žrtve su prevare i u potrazi za grobnim mestom, jer se dešava da oni sa ponuđačima potpišu ugovor o prodaji grobnog mesta, što pravno nije moguće.

- Naši zaposleni to ne mogu da urade jer je površina groblja vlasništvo grada Beograda i Republike Srbije i grobna mesta se daju samo u zakup na 10 ili 50 godina. Onaj ko ne želi više da plaća zakup, grobnicu ili grobno mesto može i da vrati "Pogrebnim uslugama". Porodica ima pravo da ekshumira pokojnika i da njegove posmrtne ostatke polži u osarijum - rekla je ona.