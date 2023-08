KAKVO JE STANJE NA TRŽIŠTU NEKRETNA? Đogatović: Kuću uvek prodaju naslednici - Onaj koji ju je gradio MALO TEŽE! Evo da li cene konačno 'MIRUJU'

U poslednjih nekoliko godina smo imali konstantan rast cene kvadrata u Srbiji, međutim, sada je došlo do blage stagnacije, objašnjava konsultant za nekretnine.

Konsultant za nekretnine Nikola Đogatović rekao je danas za Novo jutro da su cene nekretnina u Surčinu porasle do čak pet puta. Kako dodaje, onima koji kupuju i prodaju stanove i kuće to jeste veliki šok, međutim, onima koji se bave nekretninama to nije ništa čudno, te da se tako nešto i očekivalo.

- U poslednje vreme mene ljudi zovu, nude mi zemljišta sa pričama da će to biti novi centar grada, stadion i slično... To su neverovatne sume - priča on.

Surčin je veliki zahvatni potez i cene se razlikuju.

- Svaka kuća je priča za sebe, svaki plac, mikro lokacija, makro lokacija. Vi kada kupujete kuću možete dodatno da je dogradite. Sve je to slučaj do slučaja - naveo je Đogatović.

Nekretnine su generalno mnogo poskupele, objašnjava on, navodeći da Surčin nije jedini primer.

- Pitanje je većih kuća, koliko se prodaju. Ranije je bio slučaj da porodica kupi plac za jeftin novac, pa izidaju veliku kuću koju je teško grejati, pa je skupo održavanje i ostalo - kaže Đogatović.

Kuće uvek prodaju naslednici, a ne oni koji su ih gradili, oni to teško rade, našalio se Đogatović.

