SUNCE I VRUĆINA BEZ VETRA: Pred nama još jedan tropski dan! Evo da li nas ISTI SCENARIO čeka do kraja nedelje

U utorak preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka u južnim i centralnim predelima Srbije. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

Beograd: U utorak sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 28°C.

Niš: U utorak sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 36°C. Uveče suvo.

Užički region: U utorak preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 19°C, maksimalna od 34°C do 36°C. Na Zlatiboru i Tari sunčano i toplo, do 30°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U utorak preovlađujuće sunčano i vrućina. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 19°C do 22°C, maksimalna od 34°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 24°C do 27°C.

Novi Sad: U utorak sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 26°C.

Subotica: U utorak sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

Vreme narednih dana: U sredu preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka u centralnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 23°C, maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i vrućina sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Samo je u četvrtak i subote popodne moguća pojava lokalnih pljuskova u jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Maksimalne temperature od 33°C do 38°C. Početkom iduće sedmice je moguće osveženje sa pljuskovima u svim predelima.

