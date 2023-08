DA SE PREKRSTIŠ I LEVOM I DESNOM! DEJAN ZA ŽIVOTA PODIGAO SEBI GROBNICU: Neki se čude, ali meni je ovo prirodno i normalno (VIDEO)

Srbija je prepuna neobičnih običaja, a za jedan od najneverovatnih saznalo se pre par godina u priči meštanina sela u okolini Kniča.

Naime, Dejan Milošević iz sela Borač je svojom prilično neuobičajenom idejom postao neko o kome bezmalo priča cela zemlja. On je odlučio da, pored mesta gde mu počlivaju otac i majka, sebi podigne grobnicu.

Ali ne bilo kakvu. Već sa sve krevetom, televizorom, frižiderom i radiom, koji su samo neke od stvari koje je instalirao u sopstvenu "večnu kuću".

- Spremno je za sve, pa ko voli nek izvoli - rekao je kroz osmeh Dejan.



Iako je zamisao da ovo bude njegova lična grobnica, po enterijeru mnogo više podseća na pristojan na apartman, nego na kuću za onaj svet.

- Mislim da je moj potez sasvim normalan i prirodan. Nekom to možda izgleda grubo, ali neke stvari imam potrebu da približim ljudima. Konsultovao sam sa monahinjama iz okolnih manastira i cela poenta je da ovde od betona bude samo prilazna staza, a sve ostalo je zemlja - obrazlaže Dejan svoju odluku.

Ovaj neobičan čovek pojašnjava i kako je došao na ideju da sebi za života izgradi mesto za večni počinak, koju i sad koristi.

- Zdravlje Bože, kad za to dođe vreme, niko od toga nije pobegao, to gledam sasvim normalno, sasvim prirodno. Dođem upalim sveću svojim precima, pa legnem malo da odmorim - objašnjava svoje navike on.

Svoju grobnicu trenutno koristi kao svojevrsni beg og realnosti svakodnevice i života.

- Niti me ko uznemirava, niti me ko zove, niti mi ko čuka na vrata, niti mi ko šta traži, odmorim ovde sat, dva pa idem dalje - rekao je Dejan.

kaže, da nije želeo da plaća skupu mermernu ploču, koja košta oko 1.000 evra već je za isti novac podigao svojevrsni mauzolej sebi u čast.

- Zašto da trošim novac na skupe spomenike, celu grobnicu sam podigao sebi za novac za koji neko samo spomenik uradi - dodao je.

