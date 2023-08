DA LI STE ZNALI? Postoje antibiotici koji NIKAKO ne smeju da se mešaju sa OVIM povrćem - Možete izazvati OZBILJNE PROBLEME!

Doktorka Veroslava Stanković specijalista za ishranu, rekla je za Pink da je krenula nepotrebna upotreba antibiotika. Antibiotici bi trebalo da se upotrebljavaju, kaže ona, ali uz konsultaciju lekara.

Kako je navela, postoje antibiotici koji ne smeju da se mešaju sa hranom, odnosno, konkretno pojedini, povrćem.

- Kada govorimo o antibioticima i rezisteniciji. Imamo pojavu bakterije, viruse i slično, ali imamo i one koji to nisu, a opet nam trebaju antibiotici. Zeleno i korenasto povrće se zaliva nečistom vodom, odnosno fekalno zagađenom vodom. Ustvari, to zeljasto povrće se kontaminira, i ukoliko nije dobra fizička obrada hrane, a onda i termalna, imaćemo unos novih bakterija. Doći će do patoloških promena - rekla je ona, pa dodala:

- I onda, kad uzmemo antibiotike koji uništavaju naše bakterije, oni se vezuju za ove. Oni nama posle nikako ne mogu da pomognu - rekla je potom doktorka.

Kako kaže, malo se radi na ishrani i na prevenciji.

- Lekari ne prepisuju uvek antibiotike, ali pacijenti ih sam, na svoju ruku uzimaju, što je loše. Treba da se trudimo da ishranom, pravilnim unosom vitamina ovakve stvari rešavamo - priča ona.

Autor: