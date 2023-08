'NERMIN JE OPLJAČKAO MOJU PORODICU, OTEO JE 54.200 EVRA' Progovorila Dženana kojoj je razjareni bodibilder ubio brata i oca

"Donedavno sam bila ćerka i sestra. Nakon toga majka male devojčice, uzoran i savestan građanin ove države", započinje potresnu priču Dženana Onder, kojoj je Nermin Sulejmanović u krvavom piru u Gradačcu 11. avgusta ubio oca i brata, Džengiza i Denisa Ondera.

U napadu je teško ranjena i Dženanina majka Harisa, a osim doživljenih trauma i gubitaka, Dženanu su, nakon tragedije, potresle informacije o odnosu s ubicom. Ona za Avaz kaže da je istina da je poznavala Nermina Sulejmanovića.

"Da, istina je, ja sam poznavala ubicu. Poznavao ga je ceo grad, Gradačac je malo mesto", započela je ova 24-godišnjakinja svoju priču.

Ona kaže da je njen otac na početku sve zaustavio.

"Videla sam Nermina nekoliko puta u životu, ali nikada s njim nisam ostvarila nikakav kontakt. Hvala Alahu na tome. Alahovom voljom, moj otac je to sprečio na vreme", navodi Dženana.

Nermin opljačkao više od 50.000 evra

Ogorčena zbog brojnih medijskih izveštavanja o navodnom uzimanju novca i bežanju s ubicom, Dženana kaže da je to laž.

"Nermin je opljačkao moju porodicu u septembru 2015. godine, otuđio je 54.200 evra iz porodične kuće i zbog toga se moj otac s njim sudski sporio narednih osam godina. On je na poslednjem pretresu priznao neke stvari, ali to još nije zaključeno. Verovatno je znao da će ići u zatvor pa je krenuo na njih", kaže Dženana.

Navodi da je ogorčena jer se u "medijima pokušavaju sakriti greške i propusti vlasti tako što se u javnost puštaju neke izjave, poluinformacije i apsolutne laži navodnih prijatelja njihove porodice o potencijalnim motivima ubistva".

"Niko ne spominje bol moje majke, koja je još u bolnici u Tuzli, na aparatima, u kritičnom stanju, koja je izgubila muža i sina u jednom danu, a i sama je umalo podlegla od rana koje joj je naneo zlikovac Nermin Sulejmanović. Zamislite kako je teško saopštiti majci da joj je sin ubijen, a otišao je na doručak s prijateljem. Ona je svojim očima videla ubistvo muža, ta slika je proganja i znatno joj otežava oporavak zbog boli i stresa koji preživljava uporedo s bolovima od rana koje je zadobila od metaka. Niko ne spominje moju bol, živim u strahu da ne izgubim jedinog preostalog člana porodice. U jednom danu sam ostala bez babe, bez brata, a i mamin život je doveden u opasnost", kaže Dženana.

Svi pričaju o femicidu, moj brat ubijen nedužan

Ona navodi da "cela država priča o femicidu", ističući svoje ogorčenje jer niko ne spominje njenog brata Denisa, koji je ubijen u dvadeset i trećoj godini života, koji nikada nije nikakav prekršaj učinio, niti je ubicu poznavao, niti je imao bilo kakav kontakt s njim.

"Denis je bio ambiciozan momak, softverski inžinjer, humanitarac, koji se nikada ni sa kim nije zamerio. Otvorio je firmu u Brčkom. Radio je velike projekte za američke školske sisteme. Bio je mnogo vezan za porodicu. Planirao je ženidbu, pre mesec je kupio stan u centru grada kako bi bio blizu roditeljima", navodi Dženana.

Njen otac Džengiz je bio porodičan i veoma uspešan poslovan čovek. Bez ikakvih poroka, navodi Dženana, i sukoba sa zakonom.

"Nikada nije pravio incidente, niti je ubicu na bilo koji način provocirao", ističe Dženana Onder, koja je po dolasku u Gradačac videla svog oca mrtvog u dvorištu.

"Za kraj, svi su u gradu znali da je Nermin nasilnik, psihopata, kabadahija… On je to oduvek bio, nije postao odjednom sve to. Imao je mnogo dela, a malo krivičnih prijava. Imao je krivičnih prijava, ali ne i presuda. Štitili su ga od zatvora. Načini na koje je to izvođeno me ne zanimaju, niti me on zanima. Meni porodicu niko ne može vratiti. Ali čast i ugled itekako možemo… Istinom!", zaključuje Dženana Onder za Avaz.

Podsetimo, Nermin je osim Denisa i Đengiza Ondura ubio i svoju nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović, i to naočigled njihove devetomesečne ćerkice, prenoseći sve to na Instagramu.

