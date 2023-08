ŠTA ĆE BITI SA DEČAKOM UBICOM? Nekada je bilo sramota i da kradeš, a danas se pitamo KOJA SU NJIHOVA PRAVA?!

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović rekla je da će učenik koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, osnovno obrazovanje najverovatnije završiti u školi "Dr Dragan Hercog". Ranije je javljeno da je nastavničko veće OŠ "Vladislav Ribnikar" već donelo odluku o isključenju ovog dečaka iz škole.

Advokat Nebojša Perović ispričao je na koji način će on moći da nastavi obrazovanje.

- Vaspitanje se u osnovnoj školi slabije primenjuje, i niko ne može isključiti dete iz osnovnog obrazovanja. Pored ovoga imamo i decu koja imaju izrazito loše ponašanje, gde druga deca trpe tgo pojedinca, i čak ni u tom slučaju škola ga ne može isključiti. Ova škola je predviđena za osobe sa poremećajima i to i fizički i mentalno, upravo prema čoveku koji je osnovao tu školu - rekao je Perović.

On nije siguran da li će dečak ovu školu pohađati "online".

- Ovo je jedna izuzetak koji se ne može podvesti pod druga dešavanja, bolesti i događaje, jer ovo je apsolutni izuzetak, ne ponovio se. Kako će rešiti uprave škole, to ne znam ,ovo je najveća kazna koju jedna škola može da da - rekao je Perović.

Verovatnim smatra da "takva osoba" neće biti smešten sa drugim osobama koje imaju slične poremećaja, već smatra da će dete digitalnim putem pohađati nastavu.

- U ovom slučaju, ne znam kako da nazovem ovo dete, mi sve tepamo nešto, ovde ne možemo da ga nazovemo nikako. Neće ga povezati u nastavi sa decom, sigurno, neće on nastaviti to učenje. Ne postoji osoba koja će reći evo izvolite na čas geografije. To sam pročitao da će "online" školovanje biti omogućeno... - smatra Perović.

Kako je zakon jasan, inače nije bilo sličnih situacija, a osim prava na dalje školovanje, Perović je istakao:

- Znate li vi kolika su obaveze i prava osobe, bez prvog ne ide drugo - rekao je Perović i podsetio o ljudskom ponašanju, naglasivši ljudsko ponašanje, pa nastavio:

- Neko ko je brutalno ubio nekog, zamislite vi samo javnost da li se oporavila od toga, a tek roditelji od toga da neko pošalje dete u školu, a vraća ga u kovčegu. Nekada se porodica stidila člana porodice koji krade, a svi mi prvo imamo svoje osnovne ljudske obaveze - podsetio je Perović.