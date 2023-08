Prvi raspust u školama u Srbiji već od 8. novembra

Prema školskom kalendaru osnovci ove godine imaju jesenji raspust od 8. do 10. novembra, zatim zimski raspust od 3. do 19. januara 2024. godine, a prolećni raspust počeće 29. aprila i trajaće do 6. maja.

Letnji raspust za osnovce od prvog do sedmog razreda počinje 17. juna 2024. godine, a završava se 30. avgusta, dok će osmaci na letnji raspust otići nakon polaganja završnog ispita, a kraj letnjeg odmora biće 30. avgusta, objavljeno je u školskom kalendaru za 2023/2024 godinu na sajtu Ministarstva prosvete.

Što se tiče državnih i verskih praznika, radni praznici za osnovce su Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu 21. oktobar, Sveti Sava – Dan duhovnosti 27. januara, zatim Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila, Dan pobede 9. maja i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku 28. juna.

Sveti Sava i Vidovdan praznuju se radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu kao i Dan pobede su nastavni dani, osim kada padaju u nedelju.

U školama u Srbiji se obeležavaju i Dan prosvetnih radnika 8. novembar, Međunarodni dan maternjeg jezika i Dan sećanja na Dositeja Obradovića 10. april.

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane verskih praznika.

Pravoslavci prvog dana krsne slave, pripadnici islamske zajednice prvog dana Ramazanskog bajrama 10. aprila i kao i 16. juna, prvog dana Kurbanskog bajrama.

Pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno u školi ne rade 25. septembra na prvi dan Jom Kipura.

Pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po gregorijanskom kalendaru 25. decembra na prvi dan Božića, ne dolaze u školu, a pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po julijanskom kalendaru 7. januara, na prvi dan Božića.

Kada je reč o vaskršnjim praznicima neradni dani su počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa i to katolici od 29. marta do 1. aprila, a pravoslavci od 3. do 6. maja.

Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se 28. juna.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit 22. i 23. marta, a završni ispit 17, 18. i 19. juna.

Prvo polugodište počinje 1. septembra, a završava se 29. decembra 2023. godine.

Drugo polugodište počinje 22. januara i završava se 31. maja 2024. godine za učenike osmog razreda, odnosno 14. juna godine za učenike od prvog do sedmog razreda.

Kada je reč o srednjoškolcima prvo polugodište počinje takođe 1. septembra, a završava 29. decembra 2023. godine.

Drugo polugodište za srednjoškolce počinje u 22. januara, a završava 21. juna 2024. godine.

Drugo polugodište za učenike četvrtog razreda gimnazije završava se 24. maja 2024. godine, a za učenike trećeg razreda trogodišnjeg i četvrtog razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola 31. maja 2024. godine.

Drugo polugodište za učenike prvog i drugog razreda trogodišnjeg, odnosno prvog, drugog i trećeg razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je planom i programom nastave i učenja propisana realizacija profesionalne prakse završava se najkasnije 15. avgusta 2024. godine.

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i

letnji raspust.

Jesenji, zimski i prolećni raspust srednjoškolci će imati kada i osnovci s tim što za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje 24. juna, a

završava se 30. avgusta 2024. godine.

Za učenike četvrtog razreda gimnazije, četvrtog razreda četvorogodišnjih i trećih razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se 30. avgusta 2024. godine.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita obaviće se od 16. od 22. aprila 2024. godine, i to od 16. do 19. aprila 2024. godine, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola, a 19. i 22. aprila neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita.

Prijemni ispiti za upis učenika u srednje škole za školsku

2024/2025. godinu biće organizovani u periodu od 10. do 19. maja 2024. godine.