KONTROLA NAORUŽANIH GRAĐANA SE NASTAVLJA! Za nelegalno držanje oružja kazne se pooštravaju

Po broju komada oružja po glavi stanovnika Srbija je na petom mestu u Evropi, prema izveštaju Svetskog populacionog foruma, prenosi Javni servis.

Oko 800.000 komada registrovano je kao legalno, a cilj je da se taj broj smanji. U toku je rad na izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, kako bi se pooštrili uslovi za posedovanje i nošenje oružja i uskladili sa merama Vlade koje su donete nakon tragedija u maju. Za nelegalno posedovanje oružja kazne su i do 12 godina zatvora.

Tokom skoro dvomesečne akcije predato je 108.883 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, podaci su MUP-a. Prikupljeno je 82.398 komada oružja, 4.243.139 komada municije i 26.485 komada minsko-eksplozivnih sredstava koja pripadaju kategoriji koju ne mogu nabavljati, držati i nositi fizička lica.

Kada policija kod nekog pronađe nelegalno oružje, za to se podnosi krivična prijava, kaže Jelena Lakićević iz MUP. Ističe da se od početka maja, kada su našu zemlju zadesila dva masovna ubistva, kontinuirano vrše kontrole vlasnika registrovanog oružja.

"Prvenstveno se radi na utvrđivanju ispunjenosti prostorno tehničkih uslova, odnosno načina na koji vlasnici registrovanog oružja drže svoje oružje. Policijski službenik neposrednim opažanjem utvrđuje da li vlasnik ima sef, kasu ili orman koji se ne može lako otvoriti i da pristup tom ormanu ili sefu ne može biti omogućen nekim drugim licima, posebno ne deci i maloletnim licima“, kaže Lakićević.

Pooštravaju se uslovi za držanje oružja

Ističe da je obavezu da vlasnici oružje drže zaključano i nenapunjeno doneo Zakon o oružju i municiji, usvojen 2015. godine.

Trenutno se radi na nacrtu novog zakona, a Lakićević kaže da će on pooštriti uslove za to ko može da dobije dozvolu i da drži oružje u kući.“Savesni građani, savesni vlasnici, a njih imamo zaista mnogo, kao što su lovci i strelci, će naravno moći da ispune sve te uslove. U toku je još uvek preregistracija oružja, koja traje do 5. marta 2024. godine. Ti vlasnici koji se nisu do sada, znači proteklih sedam godina, odazvali pozivu, u obavezi su da do 5. marta sledeće godine donesu važeće lekarsko uverenje“, rekla je Lakićević.

Ističe da oni koji su zdravstveno sposobni za držanje oružja, moraju kod kuće da obezbede prostorno tehničke uslove. Ne smeju biti kažnjavani ni prekršajno, ni krivično.

"Naravno, utvrđivaće se i bezbednosna procena da li neko ispunjava uslove ili ne ispunjava uslove“, kaže Lakićević.

Nastavlja se kontrola

MUP će, dodaje, svakako nastaviti da kontroliše da li se ti uslovi poštuju. Za nesavesno i neobezbeđeno držanje vatrenog oružja, od 5. maja podneto je 820 prekršajnih prijava.

"Nije samo važno da ste zaključali, bitno je i da se trećim licima onemogući pristup tom ključu, ili šifri ako imate digitalnu kasu, kako to ne bi bilo zloupotrebljeno“, kaže Lakićević.

Dodaje da je završena kontrola svih 100 streljana, da je utvrđeno 178 manjih nepravilnosti, za koje je naloženo da se isprave, i da je oduzeto osam komada oružja.

Držanje oružja dozvoljeno je u 175 zemalja u svetu, ali su za to propisani strogi uslovi. Za nelegalno držanje oružja trenutne kazne u Srbiji su do 12 godina zatvora, a i to će, kako je najavljeno, biti povećano.

