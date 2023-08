PRIPREMITE SE NA SVE - Danas smena sunca, oblaka i pljuskova, MOGUĆE I OLUJE!

U Srbiji u četvrtak sunčano i za koji stepen ugodnije, ali i dalje veoma toplo.

Sredinom dana i posle podne u većini predela očekuje se jači razvoj oblačnosti, a ponegde će biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje i nepogode.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne u pojačanju, a u Pomoravlju i na istoku Srbije biće na udare i jak. Jutarnja temperatura od 17 do 23°C, maksimalna dnevna od 30 do 35°C.

U Beogradu u četvrtak sunčano i dalje veoma toplo.

Sredinom dana i posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, a na širem području grada biće i i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne u pojačanju.

Jutarnja temperatura 23°C, maksimalna dnevna 33°C.