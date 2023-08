Vesić: Vrbas, na raskrsnici brzih puteva i pruga, čeka razvoj kao malo koje mesto u Srbiji

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić posetio je Vrbas, gde je obišao radove na rekonstrukciji ulice kroz naselje i lokalnog puta, i istakao da će taj grad, uz obnovljene puteve, izgranju brze “smajli” saobraćajnice, brze i pruge ka Somboru, dobiti priliku za razvoj kao malo koji grad u Srbiji.

U Vrbasu se privode kraju radovi na asfaltiranju ulice Danila Bojovića, u dužini od skoro tri kolometra.

“Ovo je samo deo puteva koje Ministarstvo obnavlja u ovom gradu. Radimo i put do Bačkog dobrog polja, koji ćemo nastaviti do Zmajeva, i dalje do auto-puta. Kada saberemo sve što radimo i što ćemo raditi ove godine na teritoriji Vrbasa, to je skoro čak 22 kilometra”, rekao je Vesić.

Ukazao je da se odavno u Vrbasu nije toliko puteva obnavljalo kao sada, te da je veoma važno da država stane iza lokalnih samouprava koje nemaju dovoljno novca da same finansiraju takve projekte.

“Važno je da se grade brze saobraćajnice i auto-putevi, ali i da se obnove ulice i lokalni putevi, koji ljudima ovde znači život”, rekao je Vesić.

Podsetio je da se Vrbas nalazi na trasi brze pruge Beograd – Subotica – Budimpešta, koja će biti gotova sledeće godine, što će značajno promeniti život građana.

“Za Vrbas je važna i nova brza saobraćajnica koja će se graditi od Bačkog brega do Srpske crnje, koja će biti najbrža veza Rumunije sa zapadnom Evropom, veoma prometna. Vrbas će biti na raskrsnici brzih puteva i pruga kao malo koje mesto u Srbiji”, poručio je ministar Vesić.

Uz to, biće rekonstruisana pruga Vrbas – Sombor, koja će biti projektovana za brzine od 120 kilometara na sta.

“Pre nego što sam postao ministar, razmatralno se ukidanje te pruge, a ona ne da neće biti ukinuta, već do kraja godine završavamo projekat obnove. Tu prugu smo uvrstili u mrežu evropskih pruga i dobićemo grant od EU za njenu obnovu”, rekao je ministar.

Žitelji Ulice Danila Bojovića zahvalili su ministru Vesiću, a jedna od njih Radmila Musić priča da su kamioni koji tuda svakodnevno prolaze napravili velike uvale u asfaltu, što je ugrožavalo bezbednost svih, a posebno dece.

“Asfaltiranje ulice doprineće da se poveća bedzebdnost dece, uoči početka nove školske godine, posebno imajući u vidu da se u ovoj ulici nalazi velika osnovna škola”, dodala je Radmila.

Kada je reč o deonica državnog puta Vrbas - Bačko dobro polje – Zmajevo, Vesić je ukazao da će taj put, dužine oko osam kilometara, biti proširen, samim tim i bolje prohodan, i obezbeđen bankinama.

“Dogovorili smo se da obnovimo put dalje, do Zmajeva i dalje do izlaza na auto-put. Uz to, proširenje na izlazu na auto-put kod Vrbasa širimo za jednu traku, što će biti gotovo do kraja meseca”, rekao je Vesić.

Zahvaljujući svemu tome, Vrbas je mesto koje oseća sav boljitak koji nosi ekonomski razvoj zemlje i prednosti politike predsednika Vučića - da se Srbija saobraćajno povezuje i da se svi delovi zemlje ravnomerno razvijaju, zaključio je minsitar Vesić.

Predsednik opštine Vrbas Predrag Rojević zahvalio je ministru Vesiću na pomoći u realizaciji važnih projekata za tu opštinu.

“Za nas mnogo znači obnova puta do Bačkog dobrog polja, a lepa vest je i da će se raditi obnova do Zmajeva i dalje do auto-puta, jer je to važan putni pravac za sva naselja koja gravitiraju ka Vrbasu”, rekao je Rojević.