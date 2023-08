Đorđević: Očekujemo da problem sa paketima iz Kine bude rešen u Rijadu na jesen

V. d. direktora Javnog preduzeća "Pošta Srbije" Zoran Đorđević izjavio je danas da nema samo Srbija probleme sa paketima iz Kine koji dolaze i očekuje da će to biti rešeno na jesen na globalnom nivou na konferenciji Svetskog poštanskog saveza u Rijadu.

Kako je rekao već duži vremenski period postoji problem sa dostavljanjem paketa iz Kine, jer građani ne mogu da vide gde im se pošiljka nalazi i kada će stići, a često i kasne.

Prilikom otvaranja izložbe posvećene 100 godina PTT muzeja, odgovarajući na pitanja novinara, Đorđević je rekao da se radi problemu koji je prisutan u svim zemljama Evropske unije, a koja je našla neke modalitete da proba da ga prevaziđe.

"Mi nismo čekali, probali smo da rešimo problem na drugačiji način. Imao sam do sada dva sastanka sa ambasadorkom Kine, pisali smo 'Ali ekspresu', čija roba najviše dolazi u Srbiju i pisali smo kineskoj pošti", dodao je on.

Prema njegovim rečima, na konferenciji Svetskog poštanskog saveza u oktobru u Rijadu biće prilika da se problem dostave paketa iz Kine reši na globalnom nivu.

Đorđević je rekao da problem nastaje najverovatnije jer su kineski partneri pronašli, kako je rekao, propust na svetskom nivou i pošiljke šalju kao pisma, te onda nije omogućeno da se prati pošiljka i ne postoji mogućnost za nadoknadu štete ukoliko se izgubi.

"Cena za pismonosne usluge 50 dinara, a najniža za pakete je 350 dinara kad se poručuje roba iz Kine. Nudi se skuplja opcija preko stranih kompanija ili da to bude besplatno. To besplatno podrazumeva to 50 dinara, gde naši kineski partneri koriste taj kako bi se nazvao 'propust' u svetskom zakonu da se to tretira i šalje kao pismo - paket i onda, kada se šalje kao pismo, nema nikakvu kontrolu gde se kreće i kako ulazi u zemlju, nema nadoknade štete", objašnjava on.

Đorđević je napomenuo da imaju oko četiri miliona poručivanja iz Kine, gde Pošta Srbije naplaćuje 350 dinara, dok kineski partner naplaćuje sa praćenjem 1.000 dinara.

Kako je rekao ukoliko se plati da pošiljka bude sa praćenjem, jedina mogućnost je da možemo da pratimo paket i da tražimo nadokandu štete, ali ne možemo da znamo kada će stići.

Đorđević je rekao da je lično platio 1.000 dinara da vidi šta se dešava sa pošiljkom, i dodao da je čekao sedam dana i da je na sajtu pisalo da je stigla na beogradski aerodrom - gde je nije bilo.

"Čekao sam dve nedelje, zatim 20 dana nakon plaćanja dobio sam informaciju da je roba ušla kamionom iz Amsterdama i tek onda je trebalo da je carina obradi. Nema garancije čak ni kad platite 1.000 dinara, ali imate sigurnost da ćete da dobijete obeštećenje", naveo je Đorđević.

Kako je rekao, nada se da će problem biti prevaziđen delimično u bliskom periodu.

"Nemamo taj problem ni sa EU, ni SAD. Funkcioniše besprekorno. Ovde nemamo apsolutno nikakvu mogućnost da znamo gde se šta nalazi. Ne sedimo skrštenih ruku, još ću pisati Kineskoj pošti i pričaću sa novim kineskim ambasadorom", istakao je Đorđević i još jednom uputio izvinjenje građanima.

Кonkretno, neregistrovane poštanske pošiljke koje sadrže robu kupljenu od prodavaca iz Kine, Singapura i slično ne prispevaju u Srbiju neposredno iz Kine, već posredstvom drugih poštanskih operatora, odnosno iz država u kojima postoje logistička skladišta prodavaca širom sveta, saopštilo je ranije ovo preduzeće.

Kako je ranije saopštila Pošta Srbije, tokom ovog procesa, sajtovi prodavaca ne mogu se smatrati pouzdanim izvorom informacija o kretanju pošiljaka, posebno u slučaju kada se radi o neregistrovanim pošiljkama koje su zbog niske cene i najzastupljenije, jer kineski operatori označavaju da je neregistrovana pošiljka stigla u zemlju odredišta čim roba napusti Кinu, a što u većini slučajeva praktično znači da je pošiljka predata avio kompaniji na prevoz ili se nalazi u tranzitu.