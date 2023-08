SPREMITE SE, STIŽU PLJUSKOVI! RHMZ izdao novo UPOZORENJE, a sve kreće od utorka!

Na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ali uz postepeno smanjenje čestine i intenziteta padavina.

Izolovana (stručan naziv za retku) pojava pljuska očekuje se i na jugu Bačke i severu Srema, stoji u novoj najavi RHMZ Srbije.

Podsećamo, Republički hidrometeorološki zavod je danas izdao upozorenje na visoke temperature i nevreme koje je na snazi od 24. do 29. avgusta.

- Pljuskovi i grmljavina (24.08.) koji se očekuju danas na istoku, jugu i jugozapadu zemlje lokalno mogu biti intenzivniji uz količinu od 10 do 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, kao i uz pojavu sugradice i grada u zoni pljuskova.

Period visokih temperatura produžava se do utorka (29.08.) uz maksimalne vrednosti danas od 32 do 35 stepeni, a zatim od 33 do 37 stepeni.

Do ponedeljka biće pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni, a u planinskim predelima se, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

Od utorka vreme će biti promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature.