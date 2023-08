STIŽE VRHUNAC VRELOG TALASA! Dva dana ključanja, a onda se u nedelju uveče pali ALARM ZA OLUJU!

U Srbiji je veoma toplo, a prema najavi meteorologa Marka Čubrila, danas i za dane vikenda biće pretežno sunčano i ekstremno toplo, samo bi u nedelju ponegde moglo da bude ređe pojave izolovanih i retkih, ali vrlo jakih nestabilnosti.

Vetar će biti uglavnom slab, južni, dok se u nedelju u košavskom području očekuje topla košava. Dnevne maksimalne temperature biće najčešće od +30 do +37 stepeni, a lokalno i oko +39 stepeni Celzijusa.

Topla košava od ponedeljka

- Jačanje juga i tople košave će biti posledica razvijanja sekundarnog ciklona nad širim prostorom od severne Italije sve do Jadranskog mora. Za sada modeli favorizuju sekundaran ciklon koji bi se iz oblasti Đenovskog zaliva preko srednjeg i možda južnog Jadrana do srede premeštao dalje na severoistok. U takvim uslovima još u ponedeljak nad najvećim delom regiona biće suvo i toplo, i u Srbiji se očekuje topla košava. - kaže meteorolog Marko Čubrilo.

Pogoršanje vremena od utorka

Od ponedeljka, krajem dana na jugu, jugozapadu i zapadu regiona, očekuje se jače pogoršanje uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. To pogoršanje će se u utorak tokom dana proširiti i nad ostali deo regiona, dok će najkasnije zahvatiti istočni deo Srbije.

- Vetar sa padavinama biće u okretanju na jak do olujan severozapadni uz osetno osveženje. Količina energije u atmosferi će verovatno biti dovoljno visoka za jače olujne sisteme, a mogućnost ciklogeneze u našoj blizini će samo dodatno povećati parametre, ali tek za vikend ćemo moći uraditi precizniju procenu same opasnosti od jakih oluja - kaže meteorolog Čubrilo.

U utorak će maksimalna dnevna temperatura biti do oko +36 na jugoistoku Srbije.

Stiže još toplija vazdušna masa

Čubrilo je ranije najavio da će od petka do kraja vikenda nad nama dominirati anticiklon, a kako će se prema Alpima početi spuštati hladan front ispred njega preko našeg dela Evrope će se pokrenuti strujanje još toplije vazdušne mase. To će za vikend usloviti maksimum toplog talasa kada će u velikom delu regiona dnevni maksimumi biti do +37 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka, predviđa prognoza.

Obrti u atmosferi

- Prema američkom modelu, već u nedelju, krajem dana, očekuje se pokretanje lokalno i vrlo jakih predfrontalnih nestabilnosti, dok evropski model stoji drugačije i ta destabilizacija se za sada ne vidi. Svakako u ponedeljak tokom dana pod uticajem ciklona i fronta doći će do jačeg pogoršanja uz grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za vremenske nepogode, posebno tamo gde promena nastupi kasno posle podne ili rano uveče kada će energije u atmosferi biti najviše – kaže Marko Čubrilo.

Hoće li do vremenskih nepogoda doći, koje će biti snage i rasprostiranja će se kvalitetno moći proceniti tek u nedelju uveče.

- Svakako bi osetnije osvežilo u ponedeljak na zapadu, a u utorak i nad ostalim delovima regiona i oko 30. avgusta maksimalne temperature bi mogle da budu od +15 do +25 stepeni Celzijusa, što je u okviru proseka. Noći će od 27. avgusta postati osetno svežije i minimumi će često biti malo ispod +15 stepeni Celzijusa. Mogućnost novog, prolaznog, pogoršanja modeli daju za oko 31. avgust – navodi Čubrilo.

Sredinom sedmice biće svežije i nestabilno uz grmljavinske pljuskove i umeren, severozapadni vetar, dok će maksimalne dnevne temperature biti od +19 do +25 stepeni Celzijusa. Noćni minimumi će biti znatno niži nego ovih dana te se tropske noći, osim uz obalu Jadrana, više ne očekuju.

Kraj leta počeo

- Signal da se leto na severnoj polulopti bliži kraju je i početak obrazovanja stratosfernog polarnog vrtloga - napisao je Čubrilo.

On napominje da jak polarni vrtlog najčešće podrazumeva blažu zimu, dok bi zima bila jača da je vrtlog slabijeg intenziteta.

- Jak polarni vrtlog najčešće donosi blaže varijante zime jer "zaključa" hladnoću na polarnim oblastima. Međutim, zima nad Evropom posledica je kombinacija mnogo faktora koji onda daju krajnji signal. Taj splet faktora se naziva telekonekcija - zaključuje on.