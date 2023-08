BUDITE STRPLJIVI: Zadržavanje teretnih vozila na izlasku iz Srbije na Batrovcima šest sati

Prema informacijama Uprave granične Policije na izlasku iz Srbije na prelazu Batrovci teretna vozila čekaju šest sati, a zadržavanje na Horgošu je dva sata, saopštio je Automoto savez Srbije.

Na prelazima Horgoš i Batrovci na izlasku iz zemlje, automobili čekaju dva sata, dok je sat vremena zadržavanja na putničkim terminalima na ulasku u Srbiju kod Gradine i na izlazu na prelazu Kelebija.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, saopštili su "Putevi Srbije".

Takođe, kako se navodi u saopštenju, produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, koji će do 03.09.2023. godine od ponedeljka do četvrtka raditi od 07-19.00 časova, a radno vreme petkom, subotom i nedeljom je od 7 do 22.00 časa.

Granični prelaz Bajmok do 10.09.2023. godine od ponedeljka do četvrtka radiće od 07-19.00 časova i od 07 do 24 časa petkom, subotom i nedeljom.