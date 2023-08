Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da je jako važno da putnici budu odgovorni i da znaju koja su im dokumenta neophodna da bi bili zaštićeni u slučaju da, kao što se nedavno dogodilo u Kraljevu, agencija "preko noći" zatvori vrata.

Naglašava da svaki putnik uz ugovor o putovanju treba da dobije i garanciju putovanja koju izdaje organizator. Najviše srpskih turista bilo je i ovog leta u Grčkoj, ali se među popularne destinacije vraćaju Španija i Italija, navodi Seničić.

Podaci o putovanjima preko turističkih agencija biće od oktobra u jedinstvenom sistemu. To bi, kažu u resornom ministarstvu, trebalo da putnicima garantuje bezbednije putovanje, ali i lakše ostvarivanje prava ukoliko agencija "preko noći" zatvori vrata.

Objašnjava da je u pitanju jedan celovit informacioni sistem koji već koriste davaoci privatnog smeštaja i hotelijeri, te da je poseban segment napravljen za turističke agencije.

- Pokušali smo od početka godine zajedno sa Ministarstvom turizma da odradimo deo edukacija, da ljude uvedemo u to šta će biti neophodno da rade, ali sezona je već krenula i nije bilo realno da se tada unose podaci. Od oktobra će to biti obaveza svih agencija - najavljuje Seničić.

Kaže da će agencije imati jasnu sliku o tome koliko je putnika na svakoj destinaciji, kao i sve podatke koji su važni da bi putnici bili zaštićeni.

- Iz tog sistema će se izdavati garancije putovanja, ugovori o putovanju i sa tim jedinstvenim kodom, koji će svaka garancija imati, putnici će moći na sajtu Ministarstva da dobiju sve podatke da li se zaista nalaze u sistemu odnosno da li su zaista verifikovani putnici - objašnjava Seničić.

Važno je da putnici znaju koja su im dokumenta neophodna

Pre nekoliko dana jedna agencija iz Kraljeva je "preko noći" zatvorena i putnici su ostali bez aranžmana.

Seničić kaže da će putnici sa novim sistemom biti bezbedniji ukoliko i sami budu odgovorni i ukoliko traže dokumentaciju koju i sada mogu da dobiju.

- Kada potpišete ugovor o putovanju, na njemu moraju jasno da stoje sve usluge koje ste dogovorili. Takođe je jako važno da na ugovoru postoji naziv organizatora putovanja. Ukoliko se uplaćuje u nekoj manjoj agenciji koja nije organizator, ona ima obavezu da napiše ko je organizator putovanja - ističe Seničić.

Naglašava da svaku putnik uz ugovor o putovanju treba da dobije i garanciju putovanja koju izdaje organizator i na kojoj postoje svi podaci koji su već u ugovoru.

- Sa ta dva dokumenta vi ste faktički zaštićeni. Ukoliko manja agencija, koja je posrednik, propadne, organizator putovanja preuzima obavezu za vas. Ukoliko uplaćujete kod organizatora, sa garancijom i ugovorom, u slučaju da agencija prestane sa radom, kod osiguravajuće kuće koja je naslovljena u garanciji možete ostvariti sva svoja prava - objašnjava Seničić.

Naglašava da je zato jako važno da putnici budu odgovorni i da znaju koja su im dokumenta neophodna da bi bili zaštićeni.

Najviše turista u Grčkoj, vraćaju se Španija i Italija

Na izmaku avgusta i letnjeg dela turističke sezone, Seničić kaže da su podaci dosta dobri, ali ipak ne onakvi kakve su predvideli u februaru i martu, kada su očekivali da će biti na nivou 2019. godine.

- Nažalost, sve okolnosti oko nas, pa i ova kriza i inflacija koja se desila, dovele su do toga da smo negde na oko pet odsto ispod tog broja iz 2019. Naravno, konačne rezultate ćemo znati krajem septembra - ističe Seničić.

Navodi da je najveći broj srpskih turista ovog leta putovao ili će putovati u Grčku – malo preko milion.

Ističe da su jako popularne i porodične destinacije kao što su Crna Gora, Turska i sever Afrike, destinacije u okruženju – Albanije, Bugarska, Hrvatska, ali i, kako kaže, prvi put posle par godina Italija i Španija.

Seničić kaže i da su cene aranžmana još uvek u punoj sezoni i da će tek od 25. avgusta polako početi da padaju.

- Trend jeste da se veliki broj ljudi, pogotovo oni koji imaju predškolsku decu, odlučuje da svoje odmore provedu u junu ili krajem avgusta i početkom septembra, pa čak i tokom septembra, kada su značajno jeftinije cene - naglašava Seničić.

Kaže da oni koji još uvek nisu, a planiraju da otputuju, mogu već krajem avgusta da računaju na smanjenje cena između 30 i 50 odsto u odnosu na cene koje su bile u samoj sezoni.

Na pitanje da li je realno da aranžmani za desetak dana u Grčkoj koštaju 100 evra ili je to prevara i zloupotreba, Seničić kaže da to jesu paket aranžmani sa prevozom i smeštajem tokom septembra.

- To je realna cena. Moramo da znamo da agencija apartmane zakupljuje pune za prazno, da se cena formira faktički za sezonu i da kada dođu predsezona i postsezona, ti apartmani se prodaju faktički besplatno, samo se naplaćuje prevoz da bi se iskoristila sezona do kraja. To je apsolutno nešto što je trend poslednjih godina i veliki broj, pre svega starijih građana, putuje u tim terminima - objašnjava Seničić.

Problemi na aerodromima pokvarili utisak o sezoni

Što se tiče problema sa avionskim saobraćajem, Seničić kaže da su putnici sa pravom nezadovoljni.

- Tokom sezone, ne samo u Srbiji nego u celoj Evropi, zaista je bio potpuni haos na aerodromima, i zbog malog broja ljudi koji to radi i zbog malog broja aviona koji operišu. To je posledica korone i na to smo negde morali da se naviknemo - ističe Seničić.

Kaže da je, kako sezona odmiče, sve manje kašnjenja i manje problema na beogradskom aerodromu, ali ističe da je loša situacija svakako negativno uticalo na odluke ljudi da putuju avionom.

- To nam je malo pokvarilo utisak ove sezone, ali se nadam da ćemo sve te probleme rešiti za narednu godinu - naglašava Seničić.

Velika ponuda za obilazak metropola, cene u porastu

O početku sezone obilaska evropskih metropola, Seničić kaže da počinje od septembra i traje do kraja novembra.

- Puno je destinacija, biće velika ponuda, ali će cene, nažalost, biti nešto veće. Kada govorimo o avionskim aranžmanima, te cene mogu da idu i do 30 odsto više u odnosu na ono što je bilo ranijih godina - navodi Seničić za Javni servis Srbije.

Što se tiče autobuskih aranžmana, kaže da će tu cene biti za oko 10 do 15 odsto veće nego prošle godine.