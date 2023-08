Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine i turizma, doživela je pravu dramu i nesreću kada joj je pre nekoliko dana izgoreo stan na Banovom brdu u Beogradu. Ona je za PINK objasnila da na svu sreću, ona i njen maloletni sin u tom momentu nisu bili u stanu, da je po povratku sa puta zatekla izgoreo stan i doživela apsolutni šok.

Popović je rekla da je prošlo malo više od nedelju dana, da je istraga još uvek u toku, kao i da nema tačnu informaciju o tome šta se zapravo dogodilo.

- Ono što sam videla na licu mesta, kada sam ušla u stan, to je da je apsolutno ceo stan uništen. Sve je izgorelo, a požar se na svu sreću nije proširio zato što je stan bio hermetički zatvoren, jer sam zbog nevremena sve zatvorila - rekla je Popović.

Dodaje da i ona sa nestrpljenjem čeka rezultate istrage, da sazna kako se to dogodilo i kako je do požara došlo.

- Tačno je da pošto nije bilo kiseonika da se požar nije proširio, i rekli su mi da je napukao i jedan prozor, mogao je da izgori čitav sprat. I to je ono što je sreća u nesreći. Takođe, neka je pretpostavka da je to tinjalo četiri, pet dana u stanu i da je nemoguće da ljudi koji su tuda prolazili ili koji žive vrata do vrata, nisu to osetili - ističe ona.

Kako kaže, one koje je pitala da li su nešto primetili, rekli su da jesu ali da su mislili da je nekome zagoreo ručak ili tako nešto. Dodaje da su joj rekli da uopšte nisu posumnjali na ovakav scenario.

- Nije ni zameriti, svi živimo tako brzo, tako da me ne čudi da se to dogodilo. Ljudi su zauzeti, okupirani sobom, tako da niko nije ništa primetio niti me je obavestio - rekla je Popović.

Ističe da je strašno to koliko smo se otuđili, ne zanima nas šta se dešava pored nas, i ističe da ukoliko mi sami nismo ugroženi, ne zanima nas više ništa.

- Mene niko nije pozvao, ja sam se vratila da ostavim stvari u stan i kada sam otključala stan, zatekla sam to što sam zatekla. Kada sam došla bilo je dima i sve je apsolutno bilo uništeno i doživela sam šok - rekla je Popović.

Kaže da je na spratu šest stanova, i prosto je neverovatno da niko ništa nije primetio.

- Stan nije bio osiguran, šteta je apsolutna - ističe Popović.

Autor: