MARTINOVIĆ NA SASTANKU RADNE GRUPE! 'Dokument će doprineti stvaranju boljeg ambijenta za život i rad ljudi i jačanju kapaciteta gradova i opština'

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović prisustvovao je prvom sastanku Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Srbiji, koji će obuhvatiti period od 2024. do 2025. godine.

Martinović je naglasio da će ovaj dokument doprineti stvaranju boljeg ambijenta za život i rad ljudi i jačanju kapaciteta gradova i opština, i dodao da će novi plan biti usklađen sa zahtevima savremenog doba i realnim potrebama građana, posebno imajući u vidu da su dosadašnja iskustva i brojne analize koje je Ministarstvo sprovelo pokazale da postoje određene nejednakosti u kapacitetima gradova i opština.

On je dodao da na nedeljnom nivou poseti dve do tri lokalne samouprave i da ostvaruje neposrednu komunikaciju sa građanima i lokalnim rukovodstvom, te da je direktno upoznat sa stanjem na terenu. Kako je naveo, pojedine lokalne samouprave ne uspevaju uvek najdelotvornije da obavljaju sve poslove, dok druge imaju visok stepen razvijenosti i mogu bez ikakvih poteškoća da preuzmu i veći obim poslova i teže zadatke.

- Građani na lokalnom nivou ostvaruju najveći deo svojih prava i njihovo zadovoljstvo zavisi upravo od kvaliteta rada lokalne samouprave, zbog čega ona mora da primenjuje načela dobre uprave i svojim delovanjem doprinese ujednačenom razvoju svih krajeva Srbije. Izgradnja moderne i profesionalne, efikasne i odgovorne lokalne samouprave, koja pruža usluge istog kvaliteta građanima i privredi u svakom delu zemlje, osnovna je naša vizija - naglasio je Martinović.

Ministar je ukazao na to da zajedničke javne politike za lokal nije bilo sve do usvajanja Programa za reformu sistema lokalne samouprave pre dve godine, kada je ona dobila definisan pravac razvoja sa konkretnim ciljevima modernizacije gradova i opština i dostizanjem najvišeg standarda i kvaliteta života svih građana. Na tom reformskom putu, naveo je Martinović, lokalne samouprave nisu same, jer osim resornog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, podršku daju i drugi državni organi, ali i nevladin sektor, stručna javnost i međunarodna zajednica.

- Unapređenje gradova i opština nužno podrazumeva efikasnije praćenje stanja i nadzor u oblastima iz delokruga rada državnih organa, kao i jače partnerstvo i bolju međusobnu komunikaciju između lokalnog i republičkog nivoa, pri čemu je ključno učešće samih jedinica lokalne samouprave - zaključio je Martinović.

Na današnjem sastanku članovima radne grupe predstavljen je Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine i Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine, kao i detalji oko pripreme Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine.

Priprema novog akcionog plana jedan je od glavnih zadataka projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske.