EVO KAKVO VREME NAS ČEKA POSLE PAKLENOG VIKENDA! Ciklon donosi jako nevreme sa gradom i orkanskim vetrom, a neće zaobići ni Srbiju

Meteorolig Marko Čubrilo u svojoj novoj prognozi, objavljenoj na društvenim mrežama najavljuje ekstremno topao vikend. Naime, za dane vikenda biće pretežno sunčano i ekstremno toplo.

Ponegde kako najavljuje Čubrilo, može biti nestabilno, pre svega u nedelju posle podne. Od nedelje posle podne do ponedeljka uveče u Srbiji će duvati topla košava, a duž Jadrana jugo. U nedelju se očekuje premeštanje jakog, hladnog, fronta preko Alpa i to bi mogao biti okidač za razvijanje relativno snažnog, sekundarnog, ciklona čije se formiranje očekuje u noći ka ponedeljku. Trenutno modeli centar tog ciklona od ponedeljka do četvrtka premeštaju preko sevren Italije, Jadrana i kopnenog dela našeg regiona dalje na severoistok.

Jače pogoršanje uz snažne grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode očekuje se u ponedeljak posle podne nad severnim Jadranom, zapadom, jugozapadom i severozapadom Hrvatske, zapadnom BiH i delom srednjeg Jadrana, a u toku noći ka utorku te nestabilnosti bi se premštale dalje preko središnje, istočne i severne Hrvatske, celog srednjeg Jadrana, zapadne i severozapadne Srbije, dok bi pred zoru u utorak trebale stići i do istoka Srbije. Biće uslova za pojavu snažnih vremenskih nepogoda uz pojavu vrlo obilne kiše, sa gradom, orkanskim vetrom dok bi u zoni snažnih pljuskova za vrlo kratko vreme moglo pasti i preko 40mm taloga.

Snaga nevremena moći će da se proceni kako kaže Čubrilo tek u nedelju kada promena uđe u opseg visokorezolucionih modela. U ponedlejak svakako velik temperaturni raspon od samo oko +22 na krajnjem severozapadu do oko +38 lokalno na istoku i jugu regiona. U zoni fronta treba očekivati vrlo jak do olujan severozapadni vetar.

Nestabilno uz grmljavinske pljuskove i svežije biće i utorak ali se češća pojava padavina očekuje nad južnim Jaranom, istokom BiH, Crnom Gorom i Srbijom, dok bi u sredu lokalnih padavina verovatno bilo samo u planinskom delu ovih država. Sredinom nedelje osetno svežije uz dnevni maksimum od +17 do +25 stepeni Celzijusa, dok će na visokim planinama BiH i Crene Gore maksimum biti samo oko +14 stepeni Celzijusa. Duž Jadrana će od ponedeljak uveče jugo okretati na jaku i vrlo jaku buru.

U sredu će uticaj ciklona slabiti ali će i dalje nad nama uslovljavati promenljivo oblačno vreme, ponegde uz pljuskove, pre svega na planinama BiH, Crne Gore i Srbije. Vetar će biti umeren, severozapadni. Osim znatno nižih maksimuma i minimumi će postati prijatniji te će se oko 29.08. kretati od +10 do +17, a lokalno na visokim kotlinama i ispod +10 stepeni Celzijusa.

Početkom septembra deluje da sledi novo otopljenje ali maksimumi više neće biti ni približno tako visoki kao ovih dana. Posle 05. septembra bi ponovo postalo nestabilnije uz česte pljuskove, dok je novo, jače, pogoršanje moguće oko 09 septembra.

Čubrilo upozorava da su svi izneti podaci i procene su rezultat obrade i tumačenja numeričkih modela, i da za zvanične informacije treba pratite državne prognostičke zavode.

Autor: