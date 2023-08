DETALJNA PROGNOZA ZA VIKEND - Evo da li će, kada i u kom obliku superćelijske oluje sa zapada Evrope stići i do Srbije

Jezgro vrele vazdušne mase premešta se centrom nad našim područjem, pa je pred nama vrhunac aktuelnog toplotnog talasa.

Za vikend će u Srbiji biti sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura u subotu biće od 34 do 38°C. Još vrelije biće u nedelju, uz maksimalne temperature od 35 do 39°C, u Beogradu do 37°C.

Očekuju se i tople noći, na severu Srbije i tropske, a u Beogradu se minimalna temperatura neće spuštati ispod 23-24°C.

Spas od vrućina tokom dana se može potražiti samo u predelima iznad 1000 metara gde će biti od 30 do 32°C i na Kopaoniku, gde će temperature biti do 25°C, a tokom noći vrlo ugodno čak i sveže biće na jugu, jugoistoku i zapadu Srbije, uz temperature od 14 do 18°C, na višim planinama i u Sjenici gde se uz maglovite noći i jutra očekuje minimalna temperatura od 12°C.

I dok je naše područje na udaru vrele vazdušne mase, istovremeno zapadni predeli Evrope i oblast Alpa nalazi se na udaru veoma sžanih, čak i superćelijskih oluja. One su danas nanele veliku štetu južnim predelima Nemačke i dan pretvorile u noć. Oštećen je veliki broj objekata, prekinut železnički saobraćaj, a velikih problema bilo je i na brojnim aerodrimima.

Inače, iznad severnog Atlantika došlo je formiranja ciklona, u sklopu njega prostire se i hladni front, koji je stigao do Alpa i zapadne Evrope. U ovim predelima Evrope do juče je bilo vrelo, na jugu Francuske uz rekordne temperatrure i preko 44°C, pa je dolazak znatno svežije vazdušne mase iznad vrele podloge doveo da atmosfera burno odreaguje i stvori takve moćne oluje.

Tokom celog vikenda potez od Pirineja preko zapadnog Mediterana, Alpa do Nemačke i centralne Evrope nalaziće se na delu razdvajanja vrele vazdušne mase sa istoka i vrlo hladne sa severa i zapada, pa će se duž hladnog fronta svarati snažne oluje i obilne padavine, a očekuje se opasnost i od superćelijskih oluja. Očekuju se i veće količine kiše, lokalno i do 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica, a olujni vetrovi mogli bi da imaju udare i preko 100 km/h. Zbog prodora vrlo sveže vazdušne mase sa severa Atlantika maksimalne temperature biće skoro prave jesenje i širom zapadne i centralne Evrope i u pblasti Alpa biti do 15-16-17°C, dok će istovremeno na našem području temperature ići i do 40°C, pa će se stvoriti veoma izražen front i gradijent temperatura na malom prostoru od Alpa do Panonske nizije.

Tokom vikenda najevaća opasnost od jakih nepogoda očekuje se na jugu i istoku Francuske, u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, na severu Italije i u Češkoj.

Ujedno će se iznad Đenovskog zaliva fomirati i sekundarci ciklon, pa će već u ponedeljak da se hladni front i ogromna količina vlažnog vazduha prebaciti preko Alpa do Slovenije i Hrvatske i do Jadranskog mora, uz olujne nepogode, grmljavinske oluje i vrlo obilne padavine.

Prvi talas predfrontalnih nestabilnosti u Srbiji se očekuje nakon vrelog ponedeljka, pred kraj dana i uveče i to prvo u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, pa se lokalno očekuju grmljavinske oluje.

Glavnina promena u Srbiji se očekuje u utorak, a prodor hladnog fronta doneće obilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalne grmljavinske oluje i osetniji pad temperature, pa će sredinom sledeće sedmice biti hladnije i za više od 10 do 15 stepeni.

Iako će talas vlažnog i nestabilnog vazduha iz Alpa stići i do našeg područja, ne očekuju se oluje poput onih koje pogađaju predele zapadne i centralne Evrope i oblast Alpa, ali se svakako očekuje opasnost od grmljavinskih oluja u vidu olujnog vetra, jake grmljavine i obilnih pljuskova, koje su uobičajane nakon završetka perioda sa veoma toplim vremenom i za vreme prodora hladnog fronta.

Dakle, ono što je sigurno, u Srbiji se ne očekuju ekstremno snažne oluje, ali situaciju treba pratiti sa oprezom i sve će jasnije biti do ponedeljka kada će se u potpunosti znati da li možda postoji opasnost od superćelijskih oluja poput onih koje su u julu u više navrata pogodile Srbiju.

Ono što je sigurno, završetak aktuelnog toplotnog talasa očekuje nas u utorak, pa ćemo od sredine sledeće sedmice uživati u znatno ugodnijem i prijatnijem vremenu.