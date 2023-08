POSLEDNJIH DANA SVI SE ŽALE NA OVE SIMPTOME: Lekari dali detaljno objašnjenje o čemu se radi! Na JEDNO obratiti pažnju!

Poslednjih dana nakon povratka sa letovanja i kupanja na bazenima odrasli i deca u Srbiji se masovno žale na upalu uva, te su zdravstvene ambulante i lekarske ordinacije pune.

Sve veći broj mališana, tinejdžera, pa i odraslih ljudi, dolazi sa upalom, koja se najčešće dobija zbog kupanja na javnim kupalištima, bazenima, ali i nakon ronjenja u zagađenoj morskoj vodi. Infekcija može da traje i do sedam dana, a leči se antibiotikom, upozoravaju naši lekari.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, potvrđuje da se iz godine u godinu naročito u ovo vreme javljaju osobe različite životne dobi zbog upale uha, ali da to obično budu osobe koje su bile na kupanju na bazenima.

Bakterijama hlor ne smeta

- Nedovoljno čista voda je jedan od razloga zbog kojeg dolazi do infekcije. Dešava se da ljudi odu na more i da se i tamo kupaju u bazenima, a treba imati na umu da bazen nikada ne može biti dovoljno očišćen zbog velikog broja ljudi koji se kupa, dok pojedinim bakterijama hlor ne smeta. Zato dolazi do upale uva, odnosno upale spoljašnjeg ušnog kanala.

Ono što osoba prvo može da oseti jeste pritisak u uhu, zatim kao oštećenje sluha, odnosno da slabije čuje, i onda se javlja prodoran bol koji zrači ka licu, vratu. Može doći do glavobolje, dok je sa žvakanjem i pomeranjem vilica bol sve jači - objašnjava dr Šehić.

Dodaje i da prateći simptomi mogu biti i povišena telesna temperatura i vrtoglavica.

- Centar za ravnotežu se nalazi u unutrašnjosti uva, a ovde je reč o spoljašnjoj upali, ali ipak zbog bolova može doći do vrtoglavice. Prvo što treba uraditi jeste umiriti bol medikamentima za umirenje bolova, ali treba imati na umu da se treba javiti lekaru. Kod upale se obavezno prepisuje antibiotik, koji se koristi određeno vreme. Prva dva-tri dana ne može doći do boljitka, tek nakon toga dolazi do poboljšanja. Za to vreme treba izbegavati kupanje u bazenima, a za ovu infekciju je karakteristično to da može da se vrati ukoliko neko i posle izlečenja ne bude obazriv.

Mlađi ugroženiji

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević rekao je za naš list da upale uva najčešće pogađaju mlađu decu, ali i bebe i mališane uzrasta do pet godina, dok je kod starije dece to ređe.

- Upala može da ima virusno ili bakterijsko poreklo, a bilo da je jednostrana ili obostrana, i te kako može praviti probleme, naročito kod dece, prvenstveno zbog bolova. Što se tiče terapije, mogu se davati i lekovi koji smanjuju bol, poput ibuprofena, paracetamola, u zavisnosti od toga da li pacijent ima temperaturu ili ne, ali infekcija se leči antibiotikom.

Simptomi upale uha pritisak u uhu slabiji sluh prodoran bol u uhu glavobolja temperatura vrtoglavica moguće i povraćanje

Što se tiče komplikacija, one se retko javljaju u smislu proširivanja procesa da pređe sa upale uva na upalu moždanih ovojnica ili mozga. To nije česta pojava, ali svakako treba apelovati na ljude i roditelje da reaguju na vreme.