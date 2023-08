Poslednji vikend avgusta donosi najviše gužvi na putevima: Najduža zadržavana putničkih i teretnih vozila na Batrovcima

Prema informacijama Uprave granične policija, na izlazu iz Srbije putnička vozila na prelazu Batrovci čekaju dva sata, a teretna vozila četiri časova.

Poslednji vikend u avgustu jedan je od najfrekventnijih u godini jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, predstoji nam početak školske godine, a i jedan broj stranih državljana i dalje prolazi kroz našu zemlju pa je očekivan povećan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemli, saopštio je Automoto Savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične Policije, putnička vozila se na izlazu na GP Horgošu zadržavaju se 60 minuta, na Preševu 20 minuta, na Gostunu 40 minuta, a na Batrovcima dva sata.

Kamioni na izlasku iz Srbije na Batrovcima čekaju četiri sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na osnovu snimaka sa kamera AMSS-a, na svim graničnim prelazima su zabeležene gužve, osim na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, tj na Gradini.

Na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, na graničnom prelazu Preševo je takođe manja gužva. dok su na istom prelazu ali u smeru ka Srbiji veće gužve.

Produženo radno vreme Bačkih Vinograda do 3. septembra

Takođe, kako se navodi u saopštenju, produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, koji će do 3. septembra od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 19.00 časova, a radno vreme petkom, subotom i nedeljom je od 7 do 22.00 časa.

Produženo je radno vreme GP Bajmok- do 10.09.2023. godine, ponedelak-četvrtak od 07-19.00 časova, a petak, subota i nedela 07-24.00 časova.

Na naplatnim stanicama bez zadržavanja Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP " Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na više deonica autoputeva i magistralnih puteva u toku su radovi na redovnom održavanju i uređenju zelenog pojasa. Nailaskom na ova mesta vozači moraju prilagoditi brzinu i način vožnje privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz posebnu opreznost na radnike u ovim zonama.