'MAJKA HRABROST' IZGUBILA NAJTEŽU BITKU: Posle duge i teške bolesti preminula Nataša Nedić iz Sremske Mitrovice

Jedina žena u Srbiji, ali i regionu koja se borila sa neuroendokrinim tumorom, Nataša Nedić iz Sremske Mitrovice izgubila je najveću životnu bitku, a tužnu vest objavili su članovi grupe "Budi human-licitacije".

- Simbol opstanaka u moru tame koja se širi, majka hrabrost, svi koji su u grupi znaju za Natašu Nedić. Ona je pisala o sebi, delila svoja najdublja osećanja, o njoj su pisani mnogi članci, bila je mnogima nada - bila je - napisala je članica grupe.

Kako je istakla, posle velike, mukotrpne i teške borbe u kojoj je mnogo puta uspela da vrati i meč loptu, sada je ipak otišla na onaj drugi, svetliji svet. Otišla je među anđele, a ostavila je svoje male anđele da kroz njih živi i bori se.

Natašu su zvali i "medicinskim feonomenom", bila je veoma borbena, a kada su jednom prilikom objavili njenu crno-belu fotografiju, jako ju je potreslo.

- Takođe je u jednoj grupi na Fb osvanula moja slika u znak sećanja. Tek tako su me sahranili. To je bio hladan tuš. Shvatila sam kako bi to izgledalo i veoma sam se potresla. Moja siva slika. Draža mi je zelena. Ljudi, dani neumorno prolaze, vreme mi klizi, izmiče. Ovim tempom novac bi se skupio za godinu dana. Ja to vreme nemam. Deli me 50.000 poruka od cilja. I puno je i nije. Život ne bi trebalo da ima cenu. Moj ima. Pomozite mi da uspem, da moja porodica ne ugleda nikada tu prokletu sivu sliku - pisala je Nataša.

Podsetimo, Nataša je bolovala od retkog i veoma agresivnog karcinoma grlića materice, neuroendokrinog tipa sa metastazama. U svetu od ovog tipa oboli 1%. žena. Njena borba za život trajala je od 2018. godine kada je i prvi put operisana.

