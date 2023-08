DEVOJČICA (6) JEDVA PREŽIVELA ZBOG OTROVNE BILJKE: Raste u dvorištima, izgleda kao bezopasno cveće, a ustvari je POGUBNA

Zabrinuta majka je podelila ozbiljno upozorenje putem društvenih mreža nakon što je njena šestogodišnja ćerka otrovana "opasnom" biljkom.

Jedna majka je podelila hitno upozorenje nakon što je njena šestogodišnja ćerka otrovana "smrtonosnom" biljkom iz bašte, prenosi Miror.

Čavana Nojveg je apelovala na roditelje da budu oprezni kako bi sprečili lošu reakciju svoje dece na ovu biljku. Sve je počelo kada je primetila osip na licu svoje ćerke.

Međutim, njenom oku, uhu i celom licu su natekli i stvorio se mehurićasti osip koji nije pokazivao znakove poboljšanja. Zatim je počela da ima problema sa disanjem i delovala je tromo, što je podstaklo posetu lekaru.

Irish Mirror je izvestio kako je Čavana upozorila druge na opasnosti ove biljke putem društvenih mreža i pozvala ih da obrate pažnju na simptome. Rekla je: "Ovo je verovatno najvažnija objava koju ću ikada ovde objaviti."

"Ali nisam mogla da prođem još jedan minut a da ne obavestim druge porodice o ovome kako bi i oni mogli biti informisani. "Pogotovo zato što bi to moglo spasiti život moje ćerke ako imate makar malo informacija.

"Molim vas pročitajte ovo i shvatite ozbiljno. Doslovno vas molim zbog sigurnosti mog deteta.

"Juče je moja šestogodišnja ćerka počela da dobija osip na licu. Uvek je imala loše alergije na insekte/pčele/biljke, ali ovaj se brzo širio.

"Ovo nije bilo naše prvo suočavanje sa lošim 'osipom' kod nje, pa smo uradili ono što smo znali kako da je lečimo. (Benadryl, hladni oblozi, kupke sa ovsenim pahuljicama, itd.)



"Osip se nastavljao širiti i bubriti. Do jutra je njeno oko, uho i celo lice bilo toliko natečeno i prekriveno ovim mehurićastim osipom. "Imala je problema sa disanjem, delovala je tromo i potpuno nesrećno.

Odveli smo je kod doktora i dali su joj prednizon zbog trovanja.

Do tog trenutka nismo bili sigurni šta i gde je mogla doći u kontakt sa otrovom. Do večeri se osip i dalje širio, a njeno lice je i dalje bilo izuzetno natečeno. Skoro uopšte nije govorila i spavala je povremeno tokom celog dana.

Odlučili smo da prošetamo po našem imanju i potražimo biljke koje bi mogle izazvati ovakvu jaku reakciju. I onda... našli smo je. I bili smo začuđeni."

"Nakon brze pretrage (koja se pretvorila u sate istraživanja), brzo smo saznali s čime se suočavamo, što je gore nego što smo ikada očekivali."

Njena ćerka je pomirisala vrh ove biljke, unela je u organizam i izazvala jednu od najgore reakcije na otrov koje sam ikada videla. Ona je i dalje u teškom stanju dok ovo kucam.

"Ova biljka je POGUBNA. Smatra se jednom od najgorih i najsmrtonosnijih biljaka u Americi. Izgleda kao bezopasna korovska biljka, ali može narasti preko 3 metra visoko. Često je možete naći uz reke, železničke pruge i kanale. Ova biljka je toliko opasna da je morate prijaviti državi kada je pronađete i oni je moraju ukloniti, jer je zapravo ilegalno da to sami uradite. Takođe, nemojte je nikada paliti!!! To bi moglo izazvati širenje otrova u vazduhu. Ne objavljujem ovo da bih vas uplašila. Ali molim vas, obrazujte sebe i svoju decu o opasnim biljkama/drveću jer je to zaista jako važno!" Kukuta ima bele cvetove koji rastu u grozdovima, a stabljika ima ljubičaste tačkice.



Trovanje se javlja nakon unošenja bilo kog dela biljke, poput semena, cvetova, listova ili plodova.

Svi delovi ove biljke sadrže toksične alkaloide koji mogu biti smrtonosni čak i u malim količinama.

Čak i dodirivanje ove biljke može izazvati reakciju na koži kod nekih ljudi. Do danas, ne postoji antidot.

Otrovna kukuta je poznata i kao otrovni peršun, kalifornijski papratnik i pegava kukuta.

Uobičajeni simptomi trovanja uključuju: drhtanje, osećaj pečenja u digestivnom traktu, povećanu salivaciju, proširene zenice, bolove u mišićima, slabost mišića ili paralizu mišića.

Takođe može uzrokovati ubrzan puls praćen usporenim pulsom, gubitak govora, konvulzije, nesvesticu ili komu.

Ako bilo ko ima bilo kakve nepoželjne reakcije nakon dodira, degustacije ili unošenja otrovne kukute, trebalo bi odmah potražiti medicinsku pomoć.

