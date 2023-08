GROBLJANSKA MAFIJA HARA SRBIJOM: Preko oglasa iznajmljuju i prodaju grobna mesta?! Zdravković: Nema tih para koje bi veštice dale za dukat iz groba...

Braca Zdravković, privatni detektiv, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink da je ovo aktuelna tema oduvek, dodaje da taj problem postoji oduvek.

- Sada se on javlja u više oblika, ljudi očigledno nisu stekli dovoljno svesti da znaju određene stvari. Grobno mesto ne može da bude u privatnom posedu, ono je vlasništvo Javnog preduzeća, odnosno groblja. Ona mogu samo da se iznajme, u zavisnosti koliko je mesta u pitanju – rekao je Zdravković.

Kako kaže, može da se iznajmi na godinu dana, na pet, deset i 15 godina najdalje, dodaje da ako ima naslednika, oni preuzimaju održavanje.

Predrag Balcacanović, rekao je da je Srbija zemlja fenomer, da su pre nekoliko dana nestale nadgrobne ploče sa dva groba u Beogradu.

- Ko je mogao da odnese mermernu ploču, ona je minimum od 200 do 300 kilograma, to mora biti više ljudi, a čim ih je više to znači da je to organizovana grupa – rekao je Balcacanović.

Zdravković je rekao da se to ne dešava samo u velikim gradovima, da se najviše dešava u gastrabajterskim selima na jugu Srbije.

- Vlasi imaju jako veliki kult mrtvih, verujuj da ako umre mlađa osoba, a ako je devojka sahranjuju ih sa celokupnim mirazom, odnosno zlatom i dukatima. A to sve gleda neko sa strane – rekao je Zdravković.

Kako kaže, momcima stavljaju isto tako skupe satove, harmonike, da na onom svetu nađu dobru devojku, jer je takvo njihovo verovanje.

Balcacanović kaže da na nekim grobljima ugrađuju i alarmne senzore, kako bi mogli da reaguju ako dođe do krađe.

Zdravković kaže da veštice nama tih para koje bi dale za dukat iz groba, kao i za harmoniku.

