Potraga za Novosađankom ne prestaje, sestra moli za pomoć: Angažovali smo momke sa dronovima...

Iva Balog je nestala u subotu rano ujutru, odnosno oko 4.00 sata je poslednji put viđena na obali Dunava.

Ni dan posle nestanke Novosađanke Ive Balog (27) na plaži Oficirac u Petrovaradinu, devojka nije pronađena.

Od subote ujutru u četiri sata kada joj se izgubio svaki trag, porodica, prijatelji i poznanici pretražuju svaki pedalj ovog dela Dunava na sremskoj strani, a apel su uputili sugrađnima da im pomognu u potrazi. Policija i sa službenim psom pretražuje okolinu gde je nestala Iva.

Kako je za Novosti rekla Ivina sestra Martina, uspeli su dođu do informacije o momku, koji je te večeri na Oficircu video njenu sestru da je izašla iz vode i sa njom je kratko razgovarao.

- Do nas je došla priča da je taj momak Amerikanac, i da je te večeri razgovarao sa Ivom i želeli bi da dođemo do njega ili da nam se on javi i da od njega čujemo, da li je eventualno još nešto video ili čuo, što bi nam pomoglo u potrazi i da nam, ako ga neko zna javi. Ona mu je, navodno rekla da je 1966. godište i zatim ga je gađala kamenčićima. Posle toga je više nije video.

Ivina porodica i prijatelji, danas su na najprometnijim mestima i autobuskim stajalištima u Novom Sadu, Sremskoj Kamenici i Petrovaradinu izlepili plakate sa njenom fotografijom, i obaveštenjem da je nestala, kao i brojevima telefona, na koje im se ljudi, ukoliko imaju neka saznanja ili informacije o nestaloj devojci, jave.

- Angažovali smo i momke sa dronovima da dođu i pomognu u potrazi, i snimaju iz vazduha, jer ima dosta nepristupačnih mesta i ne može se prići – kaže Martina.

- Molimo i ljude sa čamcima, da dođu i da nam se priključe, jer više očiju bolje vidi. Molimo i vlasnike vikendica na ovom potezu da, ukoliko trenutno nisu u njima, dođu i da ih pregledaju kao i okućnice.

Na pomenutoj, inače, neuređenoj plaži, u petak noću bila je velika žurka, a Iva je, kako se saznaje na obali sedela sa drugaricom, koja ju je na trenutak ostavila, i od tada joj se gubi svaki trag.

Odmah po prijavi njenog nestanka, kako se saznaje, na pomenutu plažu je upućena policija, ali i ronioci Žandarmerije, koji su se juče uključili u potragu.

Navodno je jedan momak video Ivu u gradu, pa su se pregledale i sigurnosne kamere na taoj lokaciji, i video-nadzor.

Porodica apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kaku informaciju odmah jave policiji na broj 192 ili na broj telefona 066/189-06-65.

