DANAŠNJA KOŠAVA ĆE BITI 'FENSKOG EFEKTA': Duvaće topao vetar! KO NEMA PREKU POTREBU, NE TREBA DA IZLAZI: Meteorolozi poslali ozbiljno upozorenje!

Veoma toplo biće i u ponedeljak, uz temperature preko 35°C, ali već pred kraj dana i tokom večeri do severa i zapada Srbije stižu prve predfrontalne nestabilnosti u vidu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Pred nama je danas još jedan sunčan i vreo dan. Inače, danas se očekuje i vrhunac aktuelnog toplotnog talasa, jer će maksimalna temperatura u Srbiji biti od 35 do 39°C, u Beogradu do 37°C. Najtoplije će danas biti u Vojvodini, u Podrinju, u Pomoravlju i na jugoistoku Srbije.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj avgusta od 25 do 29°C, vidimo da će one danas za čak 10 stepeni biti više od proseka.

Sunčano vreme danas će biti praćeno i vrlo visokim vrednostima UV zračenja, pa se u periodu do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od 15 minuta bez adekvatne zaštite.

Zbog sniženog vazdušnog pritiska zapadno i povišenog istočno od nas, nad Srbijom će biti izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će danas biti vetrovito.

U većem delu Srbije duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar. U Pomoravlju, Podunavlju, u Beogradu, u Braničevskom okrugu,u Vojvodini i na planinama duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, dok će košava na jugu Banata imati olujne udare, u Vršcu i preko 70 km/h.

Današnja košava biće fenskog efekta, dodatno zagrevati i isušivati vazduh.

Glavnina promene očekuje se u utorak kada se očekuje prodor hladnog fronta i jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a temperatura će biti u osetnijem padu, pa će sredinom sledeće sedmice biti svežije i za desetak stepeni.

