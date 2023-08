MA ŠTA SE OVO DEŠAVA SA VREMENOM? Samo što smo se odmorili od njih, one opet PRETE: Kraj avgusta možemo zaokružiti nepogodama, kišom i SUPERĆELIJSKIM OLUJAMA?!

Do sutra uveče suvo i ekstremno toplo, zatim sledi uticaj ciklona uz lokalne padavine i osveženje. Kakvo nas vreme čeka sledeće nedelje pročitajte u novoj prognozi za Srbiju i region.

U ponedeljak će se centar ciklona nalaziti nad Đenevskim zalivom tako da će se najveći deo regiona nalaziti u njegovom toplom sektoru te će i dalje sve do uveče biti toplo ali zbog više oblaka, posebno nad zapadnim, južnim i središnjim delovima regiona manje vrelo nego ovih dana, dok će se vrlo toplo vreme zadržati nad istokom regiona ali i tamo maksimum neće biti tako visok kao proteklih dana, piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena za Srbiju.

Nad Jadranom do uveče umeren do pojačan jugo, u Srbiji topla košava, a na planinama južni vetar. Kasno posle podne severni i veći deo srednjeg Jadrana, zapadnu, juozapadnu i deo središnje Hrvatske kao i zapadni deo BiH zahvatiće jaka destabilizacija atmosfere uz snažne grmljavinske pljuskove i vremenske nepogode.

Ova prva linija nestabilnosti će se u jugozapadnom visinskom strujanju u toku noći ka utorku premeštati dalje na istok ali bi polako trebala slabiti tako da bi do Vojvodine, zapadne i središnje Srbije trebala stići u utorak pred zoru. Tek sutra posle podne kada se nestabilnosti pokrenu možemo imati realniju predstavu o njihovoj snazi tako da su trenutne procene modela samo uslovne tačne.

U utorak maksimum od oko +26 na severozapadu do oko +34 ponegde na istoku regiona. Kako će se centar ciklona iz Đenevskog zaliva vrlo sporo premeštati dalje na severoistok, istočna Hrvatska, istok BiH i najveći deo Srbije bi u utorak ostali u toplom sektoru ovog sistema te bi tamo i dalje bilo toplo ali ni približmo kao ovih dana uz moguće jake grmljavinske pljuskove i vremenske nepogode, dok bi na zapadu bilo svežije i promenljivo uz povremene pljuskove, stoji u prognozi.

Vetar bi nad jugom i istokom regiona u utorak i dalje bio uglavnom južni i jugoistočni, dok bi nad ostalim delom regiona okrenuo na severozapadni, a duž severnog i dela srednjeg Jadrana na buru. U utorak dnevni maksimum od oko +21 na zapadu do oko +29 na istoku regiona, prenosi Alo.

- Sreda i četvrtak donose još svežije i nestabilno vreme (posebno u sredu) uz lokalne pljuskove i male šanse za vremenske nepogode. Centar cikona će se preko Jadrana uz slabljenje izmestiti na severoistok tako da će osveženje zahvatiti ceo region. Neće to biti neko veliko zahlađenje i maksimumi bi se tih dana trebali kretati od +17 do +26 stepeni Celzijusa, što je negde u granicama proseka ili malo ispod njega ali će posle izuzetno vrelih dana osećaj osveženje biti izraženiji - najavljuje Čubrilo.Od sredine nedelje će i noći svugde postati svežije tako da bi se minimumi često kretali oko +15 stepeni Celzijusa, a na planinama i ispod +12. Od petka se računa na jačanje anticiklona uz stabilizaciju i otopljenje tako da će za naredni vikend maksimumi verovatno biti od +25 do +30 stepeni Celzijusa, šro je malo iznad proseka ali nije ekstremno visoko.

- Što se tiče daljeg razvoja sinoptike, ne bih ovo osveženje koje stiže nikako nazvao “ubicom leta” jer bi prvi deo septembra trebao doneti dosta sunca uz temperature iznad proseka. Ne treba očekivati više ekstremne vrućine, ali povremeno će maksimumi, posebno na jugu dostizati i oko +34 stepena Celzijusa. Posle 06.09. će ponovo biti nestabilnije uz česte pljuskove ali bez ječeg zahlađenja, dok u ovom momentu prvo, jesenje, zahlađenje koje bi uslovilo značajniji pad temperature, verovatno bez obilnijih padavina je moguće posle 16.09. kada bi sinoptika ka nama mogla omogućiti spuštanje hladnijeg ali suvog vazduha sa severa - precizira meteorolog.

Što se tiče promene koja je pred nama, ona neće biti tipična letnja, frontalna, koja donosi jako i brzo zahlađenje uz prolazne padavine. Ciklogeneza nad Đenevskim zalivom u avgustu baš nije česta pojava, a položaj tih ciklona je najčešće takav da osetnije zahlađenje i obilnije padavine po pravilu donose zapadu regiona.

Kako smo još uvek u pljuskovitom tipu padavina istočni deo regiona (istok Hrvatske, istok BiH i Srbija) će imati jako velikih lokalnih razlika u akumulacijama i vrlo lako se može desiti da nad ovim prostorima ponegde kiše gotovo i ne bude. U isto vreme veliki deo Jadrana, posebno severni i srednji može očekivati veoma, ponegde i rekordne količine kiše za avgust.

- Znatno više toga će se moći predvideti sutra uveče kada se nestabilnosti pokrenu. Opasnost od jakih, potencijalno superćelijskih oluja će od sutra uveče do srede biti aktuelna, prvo nad zapadnim i središnjim, a zatim i nad istočnim delovima regiona - zaključuje Čubrilo.

