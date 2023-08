TLO UŽARENO, 'EL NINJO' NEMILOSRDNO HARA SRBIJOM: U Lazarevcu se ISTOPILI kontejneri, visoke temperature upalile crveni meteoalarm!

Cela Srbija za vikend nalazi se u crvenoj zoni zbog vrućina koje dostižu i do 40 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi, lekari i RHMZ preporučuju oprez, neizlaganje Suncu u kritičnom delu dana kada je UV indeks najviši, kao i učestalu hidrataciju.

Zbog previsoke temperature u Lazarevcu, kontejneri na ulici počeli su da se tope.

Kako se može videti na fotografiji, čak i najotpornija plastika na vremenske uslove, ne može da podnese temperaturu.

Prognoza za danas

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura biće 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru će na Pešterskoj visoravni biti maglovito. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 16 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 20 do 24, a najviša oko 37 stepeni.

U zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i na jugoistoku zemlje na snazi je crveni meteo-alarm, što znači da je vreme vrlo opasno.

U ostalom delu zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

Autor: