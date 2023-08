MOMAK IZ INOSTRANSTVA TRAŽIO POMOĆ: Pitao kako devojci iz Srbije da izjavi ljubav - Evo šta je dobio kao savet!

Momak iz inostranstva poželeo je da izjavi ljubav svojoj devojci iz Srbije, ali kako ne poznaje naš jezik, rešio je da potraži pomoć preko interneta, pa je svoje pitanje objavio na društvenoj mreži Redit.

Iako smo poznati po tome kako strance volimo da učimo one ne baš lepe reči, momci iz Srbije su se ovaj put odlično pokazali, davajući mladiću iz inostranstva više nego lepe savete i citate.

- Ćao, moji prijatelji sa Balkana, želim da vas pitam šta je to najromantičnije što mogu da kažem mojoj devojci iz Srbije. Da joj kažem "Volim te" na srpskom, osećam da je malo, i pitao sam se da li postoji neki način da ta ekspresija bude senzitivnija, a ne samo puki prevod. Jednostavno, želim da je iznenadim nečim lepim - napisao je on, očekujući "ruku spasa iz Srbije".

A onda su usledili odgovori, koji bi se, verujemo, dopali svakoj devojci, izgovoreni na svim jezicima sveta, a ne samo na srpskom.

- Da dan traje onoliko koliko ja tebe volim, sigurna budi da sunce nikada ne bi zašlo - glasio je prvi predlog.

Drugi je bio isto tako romantičan i poetski nastrojen, sa dodatkom da uvek može da se posluži sa citatima iz jedne od naših najpopularnijih serija.

"Najmilija moja, zvezdo moje noći, svetlo moga dana. Želja mi je celivati te, voleti te. Ili samo citiraj Kićin sonet iz "Ljubav, navika, panika", to većinom upali", glasio je drugi, ništa romantičniji savet.

Inspiraciju kroz domaće serije

Sledeći korisnik Redita bio je nešto konkretniji, te je strancu skrenuo pažnju na to da možda nisu reči toliko važne, koliko dela.

- Ponekad reči nisu toliko važne. Mali gestovi uvažavanja mogu učiniti još više. Pokušajte da se setite šta ona voli (neku posebnu vrstu slatkiša, ili nešto što ste naučili o njoj i što mislite da je divno ) i iznenadite je time. Takođe pogledajte sa njom "Lajanje na zvezde" to je srpska romantična komedija, sa dosta romantičnih dijaloga - savetovao mu je on.

Na kraju, jedan od Reditora se našalio sa mladićem, govoreći mu da samo spomene papire za ostanak u zemlji, bez da išta traži zauzvrat.

"Daću ti papire, ne moraš da spavaš sa mnom." Ozbiljno, uvek je bolje ako je to tvoj glas, tvoje reči, a ne nešto krindž. Ne znamo mnogo o vašem odnosu, da li ste na istom kontinentu, koliko imate godina i tako to. Da si ovo uradio mojoj rođaki, smejao bih ti se do kraja života.", napisao je na kraju on.

