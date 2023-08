SUPERĆELIJSKA OLUJA U SRBIJI DO KRAJA DANA? Srbija je već na udaru snažnih oluja sa gradom

Najavljena snažna promena vremena, uz obilne padavine, grmljaviske nepogode i osveženje već je zahvatila Srbiju, a u nastavku dana sledi novi talas grmljavinskih procesa, uz moguću lokalnu pojavu superćelijskih oluja, piše Telegraf.rs.

Inače, Srbija je danas pod uticajem ciklona, a preko našeg područja talasa se i hladni front.

Nakon kratkotrajnog zatišja, ovog poslepodneva atmosfera postaje sve nestabilnija.

Oko 14 časova veoma snažan grmljavinski sistem formirao se u dolini Zapadne Morave u blizini Čačka i u jugozapadnoj visinskoj struji premešta će se prema Šumadiji. Doneće veoma obilne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i jače oluje.

U nastavku poslepodneva širom Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova za grmljavinske oluje, grad i obilne pljuskove.

Grmljavinski procesi posle 15-16 časova biće intenzivni širom Srbije, a pred kraj dana i uveče u južnim, centralniom i istočnim predelima.

Širom Srbije dočekuje se novih 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, u zonama jačih grmljavinskih procesa od 20 do 40 litara, a lokalno i preko 50 litara, pri čemu će ponegde postojat opasnost od urbanih poplava, usled nemogućnosti da odovodni i kanalizacioni sistemi prihvate ogromnu količinu atmosferske vode u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Na pojedinim lokacijama očekuje se opasnost i od superćeljskih oluja.

Svi ovi grmljavinski procesti premeštaće se jugozapadnij visinskoj struji prema severoistoku.

Dakle, u narednih sat vremena grmljavinski prosei sa padavinama očekuju se uglavnom na području Šumadije i širom centralne Srbije, a nakon 16 časova intenziviraće se širom Srbije, pa će tako pljuskova sa grmljavinom biti i na području Beograda, na širem području uz pojavu grmljavinskih oluja sa gradom.

Danas se očekuje nagli rast reka na istoku Srbije, naročito u slivu Peka, Mlave i Timoka, pri čemu u slivu ovih reka može doći i do bujičnih poplava, naročito manjih i u gornjim tokovima.

U Srbiji u sredu ujutro vedro, u toku prepodneva sunčano. Posle podne i uveče biće promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito u severnim i zapadnim predelima, dok će na jugu i jugoistoku ostati uglavnom sunčano. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 19°C, maksimalna dnevna od 26 do 30°C.

Promenljivo i svežije vreme očekuje se i u četvrtak i petak.

U petak sledi stabilizacija vremena, pa se od vikenda očekuje povratak leta, ali bez velikih vrućina, uz temperature oko 30°C.

