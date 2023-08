PEDOFILI VRBUJU ŽRTVE TAKO ŠTO IH 'PODRŽAVAJU' U JEDNOJ STVARI! Raković: Roditelji sa svojom decom MORAJU uspostviti poverenje

Jedan od najsurovijih slučajeva pedofilije iz naše bliske prošlosti poznat kao Malčanski berberin doživeo je epilog na sudu doživotnom kaznom zatvora za prestupnika.

U ostalim slučajevima za koje se manje više zna, Zakon je bio znatno blaži, mnogi su svoju kaznu služili najviše do 10 godina. U poslednjih godinu dana broj pedofila povećao se za 130 zlostavljača. Stručnjaci kažu da registar iako nije javan jeste jedan vid kontrole ali još uvek nedostaje adekvatan odgovor sistema i društva na tu pojavu.

- Potencijalno, verifikacija svih tih ljudi sigurno će imati dalekosežan uticaj da se broj tih dela smanji, jer ako se za nekoga bude znalo tj. službe koje to prate gde se on kreće i šta radi nakon prve indentifikacije odmah će se pomisliti da nešto može da se desi i to može da bude sprečeno - kaže dr Ljubiša Božić specijalista sudke medicine i sudski veštak.

Praksa pokazuje da su pedofili u ogromnom broju slučajeva deci poznate ili bliske osobe, i upravo je ta „bliskost“ instrument manipulacije. Nesporno da je reč o fenomenu koji se kategoriše kao bolest za koju je rehabilitacija na nivou statističke greške, i zato su pedofili izuzetno opasna pojava u društvu.



- Kriju se iza fotografija približnih godina sa decom sa kojom se dopisuju a to su pre svega stariji pojedinci. Vaše dete mora imati poverenje u vas da vam saopšti nešto što njemu nije prijalo, bez neke neželjene reakcije. Kada pedofili vrbuju svoje žrtve na društvenim mrežama to je uglavnom podrška protiv roditelja, podržavanje usled ljutnje na drugarice, iluzorna podrška i apsolutna psihološka manipulacija - rekla je Maja Raković generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

„Marijin zakon“od 2015. godine osim Registra pedofila, predlaže i strožije kazne za zlostavljače. Do izmene Krivičnog zakona još uvek nije došlo, dok praksa pokazuje, da je više od 60 odsto donetih presuda na zakonskom minimumu.

