DETALJNA PROGNOZA ZA POČETAK SEPTEMBRA: Od OVOG DATUMA zaboravite na lepo vreme, jesen stiže ranije

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je na svom Fejbuk profilu kakvo nas vreme očekuje do kraja ove nedelje.

- U sredu će se pod uticajem ciklona nad Jadranom preko regiona premeštati nova frontalna zone koja će već pre podne nad obalom Jadrana i njegovim zaleđem, kao i ponegde na severu regiona usloviti lokalnu pojavu pljuskova, dok će posle podne nad većim delom Jadrana, najvećim delom BiH, istočnom Hrvatskom, većim delom Srbije i Crne Gore biti vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a lokalno može biti i vremenskih nepogoda, posebno na severu regiona - navodi Čubrilo i dodaje:

- Vetar u sredu posle podne u skretanju na severozapadni koji u zoni pljuskova na kratko može biti olujan. Dnevni maksimum od +26 do +31 stepen Celzijusa. U noći ka četvrtku i u četvrtak pre podne nad severnom BiH, istočnom i delom središnje Hrvatske kao i na severu i zapadu Srbije oblačno uz povremene pljuskove, dok će posle podne nad celim regionom biti promenljivo oblačno uz moguću pojavu slabijih pljuskova. Vetar umeren, do pojačan, severozapadni. Biće i relativno sveže uz dnevni maksimum od +15 do +25 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima od petka do narednog ponedeljka suvo uz sveže noći i postepen porast maksimuma.

- Minimalne temperature od +8 do +17 stepeni Celzijusa, a maksimalne dnevne od +27 do +32 stepena Celzijusa. Operativni ECMWF za ponedeljak daje mogućnost prolaznog naoblačenja uz pljuskove i osveženja i to prvo na severu regiona ali taj proračun za sada nema baš jaku podršku ansamble članova ovog modela. Po proračunu istog modela od 05.09. do 08.09. promenljivo oblačno, posle 07.09. uz povremene pljuskove i to uglavnom na severu regiona gde će biti i nešto svežije te bi se tih dana maksimumi kretali od oko +27 na severu do oko +33 na kranjem jugu regiona. Posle 11.09. stoji signal za zahlađenje koje bi verovatno polako počelo najavljivati dolazak prave jeseni - piše Čubrilo i dodaje:

- Do petka vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove i osetno svežije, a od vikenda suvo i toplije, ali je intenzitet tog otopljenja još uvek upitan. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je meteorolog.

