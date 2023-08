PAKAO I U SEPTEMBRU! Meteorolog objavio detaljnu prognozu: Čeka nas čak 17 letnjih dana! A evo kad stiže zahlađenje

Prema najnovijim prognozama predstojeći septembar obeležiće temperature iznad proseka i čak 17 letnjih dana.

Na samom početku meseca u pojedinim mestima u Srbiji vreme će biti pravo tropsko, jer će živa na termometrima premašiti 35 stepeni Celzijusa, rekao je danas meteorolog Slobodan Sovilj.

Sovilj je istakao da je za septembar prognozirano pozitivno odstupanje temperature od plus dva stepena, odnosno srednje maksimalne temperature u nižim predelima od 23 do 27 stepeni Celzijusa.

- Već na samom početku septembra možemo očekivati da će maksimalne temperature biti od 30 do 32 stepena. To se odnosi na prva tri dana septembra, dok će nakon toga temperature pasti, ali 6-7. septembra zbog prodora toplog vazduha iz Sredozemlja treba očekivati više temperature - oko 30 stepeni u većem delu Srbije, a na jugu zemlje čak i do 35 stepeni - u četvrtak, 7. septembra - rekao je Sovilj.

Sovilj upozorava i da se očekuje i dosta temperaturnih oscilacija, jer u četvrtak uveče, 7. septembra, stiže jedna oslabljena frontalna zona iz srednje Evrope koja će usloviti pad temperatura.

- Očekuje nas od 12 do 17 letnjih dana, a to su oni dani kada maksimalna temperatura dostiže i prelazi 25 stepeni. Ipak, prognozira se i prosečna količina padavina u nižim predelima od 45 do 70 mm. A samo će više kiše biti na planinama, gde možemo očekivati do 100 mm kiše na mesečnom nivou. Promenljivo vreme obeležiće i prvu dekadu, ali i poslednju dekadu meseca, dok bi suvlji i stabilniji period trebalo očekivati sredinom septembra - istakao je Sovilj.

Govoreći o temperaturama koje su obeležile avgust, Sovilj navodi da on jeste bio topliji u odnosu na period od 1991. do 2020. godine, ali da nije bio najtopliji u istoriji.

- Primera radi, maksimalna srednja temperatura u Beogradu tokom tog perioda je iznosila 29,7 stepeni i očekujemo da bude viša za 0,9 stepeni (od proseka). Takođe, i u ostalim gradovima Srbije je slično, pri čemu je najtopliji bio početak meseca - od 1. do 5. avgusta, a zatim period od 15. do 27. avgusta. Ipak, ovo nije najtopliji avgust u istoriji merenja. Najtoplije je bilo 2012. godine, kada su srednje maksimalne temperature bile i za dva stepena više u odnosu na vrednosti koje smo imali ove godine - istakao je Sovilj.

Prema njegovim rečima, količina padavina u avgustu u većini mesta bila je u granicama proseka sa izuzetkom istočne Srbije, Pomoravlja i Južnog Banata, gde su registrovane padavine koje su duplo veće od proseka, zahvaljujući veoma intenzivnim pljuskovima koji su u nekoliko navrata zahvatali ova područja.

- Tako su količine padavina od Velikog Gradišta do Banatskog Karlovca bile u intervalu od 130 do preko 160 mm kiše na mesečnom nivou. Što se tiče područja Beograda, iznad većeg dela je količina padavina oko ili malo iznad proseka. Međutim, padavine su bile izuzetno neravnomerno raspoređene, tako da je na području grada najviše kiše palo u periodu od 5. do 7. avgusta, zapravo početkom meseca - rekao je Sovilj.

Govoreći o najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), da će nivo Dunava od 6. septembra biti u porastu, Sovilj prognozira da nivo reke neće dostići vrednosti granice redovne ili vanredne odbrane od poplava, s obzirom na to da se situacija smiruje.

- Pre svega vodostaj na Dunavu je porastao na osnovu padavina koje su prethodnih dana zahvatile oblast Alpa i druge delove srednje Evrope. Ali je situacija u tim krajevima u postepenom smirivanju i ne očekujemo velike probleme u narednom periodu - objasnio je Sovilj.