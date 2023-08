RADNA GRUPA PREDLOŽILA NOVE MERE NAKON MASAKRA U RIBNIKARU: Sajber nasilnicima ZATVOR, roditeljima besplatne aplikacije za praćenje dece NA INTERNETU!

Predložene su novčane i zatvorske kazne za svesno pristupanje štetnom materijalu, ali i zatvorska kazna do pet godina za javno odobravanje teških krivičnih dela.

Radna grupa za bezbednost dece na internetu, koja je formirana nakon tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar", predala je Vladi Srbije i Savetu za borbu protiv vršnjačkog nasilja predloge rešenja koji bi mogli da poboljšaju bezbednost dece na internetu. Za deljenje materijala koji sadrži savete za izvršenje krivičnih dela i za njihovo javno odobravanje, predložene su zatvorske kazne od tri meseca do pet godina.

Nepuna četiri meseca nakon formiranja Radne grupe za bezbednost dece na internetu stigli su prvi predlozi. Jedan od zadataka Grupe bio je da razmotri uvođenje mera zabrane pristupa sajtovima dark veba koji, između ostalog, sadrže "savete" kako da se izvrši krivično delo, nabavi droga ili vatreno oružje. Stručnjaci su saglasni, to je teško izvodljivo.

Ako nije moguće regulisati pristup dark vebu, može se izmeniti Krivični zakonik, prenosi Javni servis.

- Radi se o delu interneta koji nije jednostavno dostupan putem internet domena... To je deo interneta kojim se pristupa isključivo pomoću specijalnih alata. Imamo slučajeve da su bezbednosne službe pozivale korisnike i zaplenjivale opremu korisnicima koje su pristupale dark vebu - kaže stručnjak za sajber bezbednost Miloš Jovanović.

Ako nije moguće regulisati pristup dark vebu, može se izmeniti i dopuniti Krivični zakonik, neki su od predloga Radne grupe.

- Treba da se uradi dopuna Krivičnog zakonika kojim bi se krivično gonile radnje objavljivanja materijala, gde se savetuje izvršenje nekog krivičnog dela i da se kazni osoba koja preko interneta učini dostupnim te informacije - rekao je Igor Jurić, član Radne grupe za bezbednost dece na internetu.

Predložene su novčane i zatvorske kazne do godinu dana za svesno pristupanje štetnom materijalu, ali i zatvorska kazna od šest meseci do pet godina za javno odobravanje teških krivičnih dela.

Radna grupa predlaže i besplatne pakete za korišćenje aplikacija roditeljskog nadzora mobilnih telefona, kao i dodatno filtriranje štetnog sadržaja od strane internet provajdera.

- Treba da se uredi i korišćenje mobilnih telefona u školama, to je jedna od preporuka. To mora ići autonomno od škole do škole, da svaka škola izriče svoja pravila. I to je nešto što je moguće. Veliki broj roditelja, već sada vam mogu reći, negoduje zbog toga - navodi Jurić.

Mere slične predloženim preduzimaju se i u zemljama EU, uz politiku “nulte“ tolerancije za štetne sadržaje po decu na internetu. Sledeća je na potezu Vlada Srbije. Ako predlozi budu prihvaćeni, slede izmene i dopune zakona, pre svega Krivičnog i Zakona o elektronskim komunikacijama.

